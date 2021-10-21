В Чувашии пройдет Всероссийский хакатон по искусственному интеллекту

В 2021 году по всей стране стартовала серия образовательных хакатонов по искусственному интеллекту. Это один из самых масштабных конкурсов среди разработчиков программных продуктов в России, призовой фонд которого достигает 4 млн. рублей. Организаторами хакатонов выступают Министерство экономического развития России и АНО «Россия – страна возможностей». Главными целями проекта являются поддержка молодых ИТ-специалистов, формирование ИТ-сообщества с упором на искусственный интеллект, а также разработка передовых решений на основе искусственного интеллекта для бизнеса и органов власти.

Уже прошли хакатоны в Нижнем Новгороде, Калининграде, Ставрополе, Великом Новгороде, Ростове-на-Дону и Перми.

Седьмой из 116 запланированных к проведению хакатонов пройдет в Чувашии. Соревнования развернутся 29-31 октября в самом большом спортивном сооружении республики – Ледовом дворце «Чебоксары Арена».

Главным и единственным кейсом для участников будет создать карту потребностей жителей г.Чебоксары в объектах комфортной городской среды, а также прогнозную модель будущих потребностей. Кейс представлен Минцифры Чувашии совместно с АНО «Институт территориального развития Чувашской Республики». Решение должно быть сформировано с использованием технологий искусственного интеллекта на основе обращений граждан в государственные и муниципальные органы власти и открытых источников информации, в частности, соцсети и поисковые запросы.

Министр цифрового развития, информационной политики и массовых коммуникаций Чувашской Республики Кристина Майнина:

«На хакатоне, который пройдёт в Чувашии, мы предложили кейс по созданию комфортной городской среды. Задача носит прикладной характер. Мы хотим получить от мероприятия реальную пользу, потому что в республике стоит задача по повышению благоустройства территории. Планируем применить научный подход к определению типа объекта для благоустройства и обоснованию выбора этого места. Кейс будет отрабатываться на основании данных, полученных из запросов граждан и открытых источников. Если мы увидим, что данная модель работает, то в дальнейшем будем её применять на практике. Считаю, что опыт Чувашской Республики будет полезен всем субъектам Российской Федерации».

Отметим, 29 октября перед официальным стартом хакатона состоится серия образовательных лекций от ведущих российских специалистов по искусственному интеллекту. Победители хакатона будет определены 31 октября по результатам финальной защиты. Команды-победители разделят между собой призовой фонд хакатона — 400 тыс. рублей.

Регистрация участников на хакатон по искусственному интеллекту, который пройдет в Чебоксарах, продлится до 27 октября. Для участия в нем необходимо пройти регистрацию на сайте.

Всего в рамках проекта «Хакатоны и лекции по искусственному интеллекту» в период с 2021 по 2024 гг. запланировано проведение 116 хакатонов: 85 региональных, 24 окружных и 7 международных, а также 85 лекций от ведущих отечественных специалистов по искусственному интеллекту.

Источник: Минцифры Чувашии.