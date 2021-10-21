Вакцинация от COVID-19: в Минздраве ответили на вопросы из соцсетей

Болеют ли вакцинированные, готово ли здравоохранение региона к наплыву желающих сделать прививку, нужно ли прививаться, если болел пневмонией, но ПЦР-тест не подтвердил ковид? На популярные вопросы пользователей соцсетей о вакцинации по просьбе Центра управления регионом Чувашии ответил и.о. первого замминистра здравоохранения Чувашской Республики Алексей Кизилов.

— Алексей Владимирович, власти призывают всех вакцинироваться, а хватит ли на всех вакцин?

— В республике действуют 56 стационарных (практически во всех поликлиниках) и мобильные пункты вакцинации. В наличии более 160 тысяч доз всех четырех вакцин, которые зарегистрированы в России. Здравоохранение готово к масштабному наплыву людей, которые хотят вакцинироваться.

— Нужно ли прививаться тем, кто болел пневмонией и проходил лечение в медучреждении, но ПЦР-тест показал отрицательный результат, поэтому диагноз коронавирусная инфекция не был установлен, соответственно, нет сертификата переболевшего.

— У тех, кто переболел внебольничной пневмонией, (мы должны понимать, что есть не только ковидная вирусная пневмония), и ПЦР-тестирование не подтвердило коронавирус ни в начале заболевания, ни в конце, 2 пути: вакцинироваться после консультации терапевта или врача общей практики либо сделать ПЦР-тест, который будет действовать в течение 72 часов.

— Ходят слухи, что иногда заболевают и те, кто делал прививку. Зачем же тогда вакцинироваться?

— Такая вероятность есть, но мы статисты и опираемся на доказательную базу. Вакцинированных пациентов, поступающих в стационарный сегмент или амбулаторное звено, не более 2%.

У нас постоянно проходят планерки, видеоселекторные совещания. Еще раз напомню, в республике открыто 16 ковидных госпиталей. Мы в круглосуточном режиме мониторим ситуацию и общаемся с руководителями медицинских организаций, их заместителями и заведующими отделений. Все однозначно подтверждают: если человек, который вакцинирован, все же заболевает, то переносит заболевание в легкой форме или средней степени тяжести. Летального исхода среди вакцинированных от COVID-19 пациентов в республике не зарегистрировано.

Минздрав Чувашии призывает: надо обязательно вакцинироваться, чтобы поберечь себя и своих близких. Пока мы не достигли популяционного иммунитета в Чувашской Республике и Российской Федерации. На сегодняшний момент в регионе необходимо вакцинировать 720 тысяч взрослого населения. Привиты пока 346 тысяч человек, это менее 48%. Когда будет вакцинировано 80% населения, популяционный иммунитет выработается, и такого числа заболевших не будет.