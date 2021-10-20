ЦУР Чувашии составил «портрет» пользователей соцсетей в республике

Центр управления регионом Чувашской Республики провел онлайн-социологическое исследование, посвященное пользователям социальных сетей в Чувашии.

Социологи ЦУР рассказали, 90% респондентов пользуются соцсетями практически ежедневно. 41% респондентов черпают в социальных сетях новости о здоровье и медицине, 39% – о культуре и развлечениях, 38% – о региональных событиях.

По данным Центра управления регионом, самой популярной соцсетью в республике является «ВКонтакте». Ее предпочитают 59% опрошенных. В Instagram «сидят» 54% респондентов, 34% чаще пользуются «Одноклассниками», Youtube — 26%, TikTok — 12%.

При этом наиболее активная аудитория «ВКонтакте» — люди в возрасте от 18 до 24 лет и от 45 до 54 лет. Instagram чаще

используют респонденты в возрасте от 18 до 24 лет, а «Одноклассники» — жители в возрасте 65 лет и старше, Youtube предпочитает молодежь в возрастной группе от 18 до 24 лет.

Главным в оффлайн-жизни пользователи назвали такие ценности как семья и дети (76%), а также здоровье (75%).

Почти 70% опрошенных рассказали, что им нравится жить в Чувашской Республике. В качестве главных плюсов проживания в регионе респонденты отметили наличие парков, скверов, зон отдыха, красоту ландшафтов и благоприятную экологию.

Больше 60% опрошенных пользователей соцсетей готовы участвовать в оффлайн-активностях — общественно полезной деятельности на благо республики: в благоустройстве территорий (30%), экологических мероприятиях (27%), образовательных (16%), общественно-политических (15%) и волонтерских (15%) проектах.