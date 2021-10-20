Полиция просит жителей Чувашии сообщать о лжесертификатах

МВД по Чувашской Республике призвало граждан сообщать о фактах продажи фиктивных документов о прививках против COVID-19 и отрицательных результатах теста. Обращение размещено на официальном сайте министерства.

В министерстве напоминают, что ответственность за подделку, изготовление или оборот поддельных документов предусмотрена статьей 327 УК РФ и уголовные санкции могут быть применены не только к должностным лицам, но и к гражданам. За подделку и сбыт сертификата о вакцинации максимальное наказание — до двух лет лишения свободы, а за покупку и хранение документа — до одного года лишения свободы. Также при приобретении поддельного сертификата о вакцинации без прививки есть вероятность стать жертвой мошенников и попросту потерять деньги.

Сообщить о фактах можно по телефону 02 (с мобильного – 102).