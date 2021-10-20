МРТ позвоночника: особенности процедуры

Ограничение подвижности, боль в спине – постоянная или возникающая периодически при нагрузках – все это должно вас насторожить и понудить обратиться к врачу за консультацией. После визуального осмотра и подробного опроса специалист обязательно назначит дополнительные обследования. В зависимости от клинической картины они могут отличаться. Часто для исследования позвоночника назначают МРТ – магнитно-резонансную томографию. Если вас заинтересовала эта тема, перейдите по ссылке https://tonuspremium.ru/diagnosticheskij-centr/mrt/ и прочитайте, как проводится МРТ, кому ее назначают и какую информацию она даст.

Магнитно-резонансная томография является безопасным и информативным методом исследования. С помощью снимков, сделанных по срезам, на компьютере можно создать 3Д-модель, в которой врач увидит все важные характеристики: локализацию, размер, плотность патологического очага. Кроме собственно костной ткани, он получит представление о состоянии нервных корешков, ганглиев, межпозвоночных дисков, соединительной ткани вокруг позвонков.

Различают два вида исследования на томографе:

● одного из отделов, например, грудного или поясничного;

● позвоночного столба в целом.

Благодаря полученным данным врач может поставить уточненный диагноз и назначить правильное лечение. Перейдите по ссылке https://tonuspremium.ru/diagnosticheskij-centr/mrt/mrt-pozvonochnika/ — сайт центра лучевой диагностики и эндоскопической хирургии Tonus Premium оказывает услуги высокого качества. В нем используется МР-томограф SIEMENS MAGNETOM AERA 1,5 Тесла, который обеспечивает высокое качество изображений. Врач получит снимки в нескольких проекциях. Для пациента диагностика безопасна, так как отсутствует лучевая нагрузка на него. Результаты томографии можно использовать для планирования хирургического лечения, специалисты подробно изучают имеющиеся снимки и выбирают наиболее эффективную тактику ведения оперативного вмешательства.

Показания для проведения МРТ позвоночника:

● хроническое боли в спине;

● протрузии, межпозвоночные грыжи;

● очаги демиелинизации при рассеянном склерозе;

● опухоли различной этиологии;

● травмы;

● инфекционные поражения позвоночника.

Процедура безболезненна, не требует особой подготовки, проводится примерно 20-30 минут. Перед началом исследования вас попросят снять все металлические предметы – цепочку, украшения.