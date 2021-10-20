Бережливым технологиям в Чувашии обучают на «Фабрике процессов»

«Фабрика процессов» — это площадка для практического обучения навыкам применения методик и инструментов производственной системы «Росатом». Курсы проводят сертифицированные тренеры в формате активной деловой игры. Это должно помочь сформировать культуру бережливого производства.

В республике сейчас реализуется программа «Эффективный регион», в работе – более 190 проектов. Среди ключевых задач — оптимизировать и улучшить процессы в различных сферах административно-управленческой деятельности органов власти, снизить время и стоимость предоставления государственных услуг с использованием методов бережливых технологий.

«Самая главная задача – научить, дать методики, чтобы этими методиками каждое министерство и муниципалитет могли пользоваться для постоянного совершенствования. Каждый проект это, по сути, изменение, которое даёт результат, экономию денег, времени, ресурсов, упрощение сроков оказания услуг. Бережливое производство сокращает ненужный труд. Главное, чтобы люди смогли проникать идеями и принципами бережливого производства», — отметил руководитель Минэкономразвития Чувашии Дмитрий Краснов, открывая «Фабрику процессов».

Слушателями «Фабрики процессов» стали сотрудники министерства строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Чувашии. Республика с начала года занимается внедрением бережливых технологий. Есть хорошие результаты работы. В МФЦ за счет внедрения экстерриториального приема станет возможным получение социальных услуг через любой офис МФЦ в течение 2 часов 23 минут. Сейчас на это уходит 47 часов 30 минут. Оптимизация процесса работы также позволит сократить сроки выдачи займов в Фонде развития промышленности и инвестиционной деятельности с 331 до 106 дней, сократить время от подачи заявки и до получения разрешения на строительство с 30 до 18 месяцев.

«Принципы постоянного поиска улучшений, где бы не находился человек должны закладывать профессионалы. На выходе слушатели курсов должны понимать, как это правильно применить. Нам нужно взять максимум, чтобы проект стал привычным инструментом для постоянного использования. Правительство республики видит своей целью — заботу о гражданах, создание условий для системного повышения качества жизни населения, развития предпринимательской активности, предоставления качественных услуг», — подчеркнул заместитель Председателя Кабинета Министров Чувашской Республики – министр экономического развития и имущественных отношений Дмитрий Краснов.

В планах — создание центра компетенций, на который будут возложены задачи по повышению уровня компетенции в развитии проектного управления в государственном секторе экономики, оказанию методической поддержки. «Фабрика процессов» продолжит свою работу, впереди уроки и для сотрудников других министерств и ведомств.

Источник: Министерство экономического развития и имущественных отношений Чувашской Республики.