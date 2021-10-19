В целях стабилизации ситуации с заболеваемостью COVID-19 власти Чувашии пошли на вынужденные меры – с 11 октября в регионе действует система QR-кодов. Все культурно-досуговые учреждения, спортивные организации, заведения общественного питания осуществляют пропуск посетителей строго при наличии документов, подтверждающих отсутствие новой коронавирусной инфекции либо иммунитет к ней.

Нововведение жители Чувашии воспринимают по-разному, но темпы вакцинации в республике все же пошли вверх: по данным Минздрава Чувашии на 18 октября, приступили к вакцинации против новой коронавирусной инфекции 361 741 человек, из них 334 312 завершили процедуру полностью.

Поскольку новые ограничения для непривитых от COVID-19 граждан продолжают вызывать вопросы, принято решение еженедельно проводить на эту тему прямые эфиры в социальных сетях и на Национальном телевидении Чувашии. Ближайшая беседа с представителями органов исполнительной власти республики состоится в среду 20 октября. На вопросы жителей ответят Майнина Кристина Андреевна — министр цифрового развития, информационной политики и массовых коммуникаций Чувашской Республики, Кизилов Алексей Владимирович — и.о. первого заместителя министра здравоохранения Чувашской Республики и Спирин Денис Вадимович — заместитель министра экономического развития и имущественных отношений Чувашской Республики.

Эфир на тему «QR-код. Теория и практика» будет транслироваться в аккаунте «Чувашская Республика» в ВКонтакте, на Национальном телевидении Чувашии и в YouTube. Стартует эфир в 18:00.

Предварительные вопросы принимаются в комментариях к анонсирующим постам в аккаунтах «Чувашская Республика» и Минцифры Чувашии в социальных сетях.

Источник: Минцифры Чувашии.