Участник флешмоба #ЯПРИВИТ21: «Привиться решилась не сразу, с толку сбивали слухи о вакцинации»

Мы продолжаем рассказывать истории тех, кто защитил свое здоровье и сделал прививку против COVID-19. Следить за флешмобом достаточно просто — все публикации жителей Чувашии размещаются в социальных сетях под единым хештегом #ЯПРИВИТ21. Сегодня своей историей поделилась блогер и начинающая певица Ольга Николаева.

«Сначала мы с супругом были против прививки от COVID-19! Как говорится, страх убивает разум! Но… Однажды я села и подумала, почему я так сопротивляюсь! Разобрав это чувство в себе, поняла, что мной управляет не мое мнение, а слухи, которые сбивают нас с толку. Я стала узнавать о прививках подробнее, стала спрашивать друзей и знакомых, и поняла… Поняла, что у страха глаза велики, и у слухов тоже. Окончательное решение о вакцинации мы приняли тогда, когда популярная певица Максим не просто заболела, а попала в реанимацию…», — делится в своем блоге Ольга Николаева.

Чебоксарка призывает жителей не верить слухам, а делать правильный выбор. Выбор в пользу своего здоровья!

«После «Спутник V» мы с мужем чувствуем себя хорошо! По началу, буквально несколько дней, ощущалась лёгкая слабость, и боль в месте укола! Чувство тревоги и переживания пропали. Это такое облегчение, что ты сам сделал выбор. Отбросив все слухи, связанные с вакцинацией! Мой вам совет: не нужно слушать тех, кто плохо отзывается о прививках! Не пожалейте времени, изучите официальные источники. Я блогер, каждый день делюсь с людьми своими эмоциями, поэтому еще раз решила напомнить землякам о том, что я не жалею о своем выборе в пользу своего здоровья и защиты своих близких», — рассказывает Ольга.

Отметим, что на 18 октября приступили к вакцинации против новой коронавирусной инфекции 361 741 житель Чувашии, из них 334 312 человек закончили процедуру полностью.

Хотите принять участие во флешмобе #ЯПРИВИТ21? Делитесь своими историями в социальных сетях, не забудьте указать хештег #япривит21. Лучшие истории попадут в СМИ Чувашии, на сайты и в социальные сети ведомств. Мы ждем ваши публикации. Берегите себя – делайте прививки.

ВАЖНО

Министерство здравоохранения Чувашской Республики напоминает, что записаться на вакцинацию можно любым удобным способом: на приеме у терапевта, в поликлинике, позвонив по номеру 122, а также через портал «Госуслуги». Также продолжают работу мобильные прививочные пункты, куда можно обратиться без предварительной записи. С графиком их работы вы можете ознакомиться на сайте ведомства в разделе «Новости».

Первоисточник: Пресс-служба министерства здравоохранения Чувашской Республики.