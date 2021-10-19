Руководство администрации Шумерли проинспектировало столовую школы №1

Пересоленные тефтели, чай с отсутствием соответствующих вкусовых качеств, несоблюдение товарного соседства в холодильниках, недочеты в калькуляции меню – все это зафиксировано главой администрации Валерием Шигашевым и его заместителем Ириной Саскиной в ходе проверки деятельности пищеблока и столовой школы №1 города Шумерля.



При этом школьники отмечают, что блюда достаточно вкусные и разнообразные. Вот и сегодня тарелки были пусты – борщ, картофельное рагу и ароматная выпечка пришлись по вкусу ребятне. По традиции, ученики этой школы, как и других, не любят рыбу, предпочитая макаронные изделия и окорочка.



Стоит отметить организацию антуража столовой. По задумке педагогов хотели организовать театральное кафе и далеко продвинулись в этом плане, проводя в столовой во время приема пищи учениками, своего рода, театрально-музыкальные постановки. На данном этапе идея не получила своего дальнейшего продолжения ввиду необходимости изменения концепции, над чем сегодня и ведется работа.



Порадовали информационные таблички на столах, с высказываниями, пословицами о культуре принятия пищи, хлебе и т.д.



Еще одним положительным моментом в школьном питании является использование пластиковых индивидуальных карт при оплате. Очевидно, что такая система полезна всем. Родители, и это самое главное, получили возможность видеть, что ел ребёнок в школе, на какую сумму, кушал ли вообще. Ну и дети, наконец, всегда будут знать, что в любой момент смогут побежать в школьный буфет и приобрести перекус по карте.



По итогам проверки, предварительно в этот четверг, состоится общее совещание с приглашением руководителей образовательных учреждение и организатора школьного питания ИП Бадина для отработки зафиксированных недостатков в целях дальнейшего их недопущения.

Источник: сайт администрации Шумерли.