Минцифры Чувашии разъяснили, как сделать из своего заведения Covid free zone

«Как сделать своё заведение зоной свободной от COVID-19?» — такие вопросы все чаще задают пользователи соцсетей, сообщают в Центре управления регионом Чувашской Республики. Получение заведением статуса бесковидной зоны дает ему право работать с часу ночи до шести утра, а также заполнять зал на 100%. На вопросы пользователей ответили в Минцифры Чувашии.

— Для этого необходимо самостоятельно подать декларацию о соблюдении правил деятельности на declaration.cap.ru, — поясняют в ведомстве. — Также следует обеспечить проверку посетителей на наличие документов, подтверждающих отсутствие COVID-19 либо иммунитет к коронавирусу. Нужно зайти на сайт qr.cap.ru, пройти регистрацию, скачать приложение для считывания QR-кодов вакцинированного, изучить руководство по эксплуатации и начать принимать посетителей по новым правилам.

Напомним, согласно Указу Главы Чувашии с 11 октября доступ в учреждения социокультурной сферы, спортивные организации и предприятия общественного питания может быть предоставлен только вакцинированным от коронавируса или недавно переболевшим COVID-19, а также при наличии «свежего» ПЦР-теста.

Добавим, 15 октября руководитель региона Олег Николаев дал предприятиям Чувашии недельный срок для налаживания системы посещения с использованием QR-кодов. Если в течение недели показатели не увеличатся, будет поставлен вопрос о прекращении деятельности организаций общественного питания и потребительского рынка.