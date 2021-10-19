В Новочебоксарске отремонтируют опасную лестницу

Об этом сообщили в Центре управления регионом Чувашии. Ранее там зафиксировали сообщения пользователей соцсетей о плачевном состоянии лестницы возле остановки Воинов Интернационалистов в городе-спутнике.

Люди сообщали: «С коляской подняться и спуститься очень рискованно. То ли ребенок упадет, то ли колесо коляски можно сломать», «Каждый день рискую жизнью», «Спуск от остановки в ужасном состоянии, можно сказать «аварийном». И так уже не один год»

Специалисты ЦУР Чувашии обращения обработали и связались с местной мэрией. Там пообещали — в конце октября лестница будет отремонтирована.