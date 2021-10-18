18 Окт

Шумерлинцы участвуют в видео конкурсе, посвященному трудовому подвигу строителей Сурского и Казанского оборонительных рубежей

Бородавина Анастасия (ролик https://www.youtube.com/watch?v=8u65dH3b8sg) и творческий коллектив «Пламя» Шумерлинского политехнического техникума
(ролик https://cloud.mail.ru/public/eei7/DjpgdZcWN) стали финалистами конкурса видео, посвященных трудовому подвигу строителей Сурского и Казанского оборонительных рубежей.

Приглашаем горожан поддержать работы шумерлинцев - https://nk.cap.ru/poll/124, которые достойны войти в республиканский телевизионный архив.

Голосование продлится до 19 октября. 

Источник: сайт администрации Шумерли.

Автор записи: anna

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