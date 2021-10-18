Отделение анестезиологии и реанимации Шумерлинского ММЦ пополнилось двумя врачами

Благодаря региональному проекту «Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения Чувашской Республики квалифицированными кадрами», входящему в Национальный проект «Здравоохранение», в это непростое время отделение анестезиологии и реанимации Шумерлинского межтерриториального медицинского центра пополнилось сразу двумя врачами. Один из них – молодой специалист анестезиолог-реаниматолог Дмитрий Сергеевич Смирнов.



По его словам, интерес к медицине появился у него еще с детства: мама работала врачом-педиатром в Шемуршинской ЦРБ (сейчас она руководит этой больницей) и показала своему сыну на практике все благородство данной профессии. Выбирая в ЧГУ специальность, Дмитрий Сергеевич не случайно остановился на анестезиологии: «Мне нравится это ощущение адреналинового счастья, когда спасаешь жизни людей!». Кстати, практику он проходил в Шумерлинской больнице по «рекламе» своего друга по ВУЗу Павла Юрьевича Ижелеева, который сейчас возглавляет отделение анестезиологии и реанимации Шумерлинского ММЦ. Дмитрию Сергеевичу так понравилось в учреждении, что, окончив обучение летом 2021 г., он решил вернуться сюда на работу.



Источник: сайт администрации города Шумерли.