Осенние школьные каникулы в Чувашии будут продлены до двух недель

Соответствующее предложение сегодня на еженедельном совещании в Доме правительства озвучил и.о. министра образования республики Дмитрий Захаров. В связи со сложной ситуацией с новой коронавирусной инфекцией в республике он рекомендовал провести школьные каникулы по всей республике – с 25 октября по 7 ноября – вместо ранее планируемых семи дней.

Кроме того, он предложил объявить эти дни выходными в учреждениях дополнительного образования.

Глава Чувашии Олег Николаев поддержал продление каникул в школах.

«Это правильное решение. К тому же у нас в ноябре четыре выходных дня, родители будут дома, семьи смогут провести время вместе, а самое главное – таким длительным промежутком мы разрываем цепочку возможного распространения коронавирусной инфекции», – сказал он.

Вопрос о возможном продлении осенних каникул на прошлой неделе обсуждался на заседании оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции в Чувашской Республике.

Пресс-служба Администрации Главы Чувашской Республики