Алименты взысканы

В рамках исполнительных производств о взыскании алиментных платежей по итогам 9 месяцев 2021 года Отделом судебных приставов по г. Шумерле, Шумерлинскому и Порецкому районам взыскано более 8 миллионов рублей. Привлечено к административной ответственности по ч.1 ст.5.35.1 КоАП РФ (неуплата родителем без уважительных причин в нарушение решения суда или нотариально удостоверенного соглашения средств на содержание несовершеннолетних детей либо нетрудоспособных детей, достигших восемнадцатилетнего возраста, в течение двух и более месяцев со дня возбуждения исполнительного производства, если такие действия не содержат уголовно наказуемого деяния) — 64 должника. К уголовной ответственности, предусмотренной ст.157 УК РФ «Неуплата средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей», привлечен 41 должник.



УФССП по Чувашии.