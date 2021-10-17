Отец – это защита! Отец – это достаток! Отец – это хозяин!
И если отец в полной мере осуществляет свое предназначение, то семья будет настоящей, полноценной ячейкой общества.
Отец – это составляющая часть государственности. Отец – это звучит гордо!
Уважаемые отцы!
Будьте фундаментальным примером своим детям, будьте надежным оплотом государства!
Желаем вам всех благ, удовлетворенности настоящим и уверенности в будущем!
Всего доброго вам и вашим семьям!
С уважением, глава города Шумерли С. Яргунин,
глава администрации города Шумерли В. Шигашев.
Руководство Шумерли поздравляет с Днем отца
Отец – это защита! Отец – это достаток! Отец – это хозяин!
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