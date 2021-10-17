Руководство Шумерли поздравляет с Днем отца

Отец – это защита! Отец – это достаток! Отец – это хозяин!

И если отец в полной мере осуществляет свое предназначение, то семья будет настоящей, полноценной ячейкой общества.

Отец – это составляющая часть государственности. Отец – это звучит гордо!

Уважаемые отцы!

Будьте фундаментальным примером своим детям, будьте надежным оплотом государства!

Желаем вам всех благ, удовлетворенности настоящим и уверенности в будущем!

Всего доброго вам и вашим семьям!

С уважением, глава города Шумерли С. Яргунин,

глава администрации города Шумерли В. Шигашев.