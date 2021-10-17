В нашей стране не первый год празднуются День матери и День семьи.

В прошлом году по указу Главы Чувашии О. Николаева в республике в последнее воскресенье октября впервые отметили и День отца. В этом году праздник, посвященный отцам, будет отмечаться

уже по всей России. Согласно Указу Главы государства В. Путина, датой проведения всероссийского

Дня отца назначено третье воскресенье октября.

Этот праздник – ещё один повод вспомнить о традиционных семейных ценностях, подчеркнуть

значимость отцовства в воспитании детей. А у семей появился еще один добрый повод собраться

за праздничным столом, во главе которого по праву будет папа.

Сегодня мы хотим рассказать об отцах, которые воспитывают не только собственных детей,

но и ребят, которые приходят к ним на занятия. Это отцы-педагоги Центра детского творчества.

Юрий Белов — педагог дополнительного образования по рукопашному

бою и туризму Центра детского творчества.

Как отмечает Юрий Владимирович, рукопашный бой — это, прежде всего, физподготовка. Здесь дети учатся преодолевать трудности, вырабатывают навыки самообороны. А туризм — это выход из зоны комфорта, выработка самостоятельности. Тут дети учатся разжигать костер, готовить еду в походных условиях, пользоваться картой и компасом, туристическим снаряжением. «Если отец или дед рыбак или охотник, они часто берут с собой и детей. Такие дети приходят на кружок подготовленными, имеют представление об особенностях похода»,- рассказывает педагог.



От главы семейства увлечение единоборствами и туризмом перешло всей семье. Жена Мария, которая в настоящее время работает младшим воспитателем, в 2010 году под руководством Ю.В. Белова стала чемпионкой Чувашии по каратэ.



Юрий Владимирович – отец четверых детей. Старший сын проживает в Москве, младшие Катя, Ксюша и Никита учатся в начальных классах. Неудивительно, что в семье Беловых и дети растут активными, спортивными, с удовольствием занимаются не только в папиных кружках, но и посещают спортивные секции в Олимп и в ДЮСШ. Зимой Беловы — на лыжных дистанциях, в остальное время года – в походах, на рыбалке. «Отец в семье должен быть примером для подражания», — уверен Юрий Владимирович.

Деятельность, которой занимается Александр Владимирович Лушин, берет начало из детства.

В свои школьные годы он с удовольствием посещал детскую танцевальную студию. Танцевал он и в армейские годы в ансамбле песни и пляски. По возвращении устроился хореографом в клуб «Октябрь». Когда клуб перестал функционировать, перешел в ЦДТ. Не одно поколение детей прошло через его танцевальный кружок. Сначала Александр Владимирович вел студию «Росинка», сейчас под его руководством шумерлинские дети занимаются в отряде барабанщиц «Ника». Со своими воспитанниками они не раз выезжали в Санкт-Петербург и другие города на международные и всероссийские турниры, с которых всегда возвращались с наградами.

В детстве танцевал и его сын, по мере взросления увлекся спортом. Получил высшее образование в Казани, в настоящее время работает в Снежинске, продолжает заниматься спортом, бегает эстафеты, играет в баскетбол и в волейбол.

Александр Владимирович считает, что главное в воспитании — показать и научить. «Мы все делали с сыном вместе — строили дом, баню. Все огородные дела тоже были нашими – косили, сажали, окучивали. И сейчас, приезжая в отчий дом с женой и дочкой, сын первым делом берет в руки лопату», — рассказывает Александр Владимирович. Он уверен, что в первую очередь отец должен воспитать в сыне мужчину, чтобы во взрослой жизни он со всем мог справиться сам: и гвоздь забить, и обои наклеить, и починить и т.д. «Мы в свое время успевали и уроки делать, и на улице погулять, и в хоккей поиграть. Старались и детей так же вырастить. Ездили на рыбалку, ходили в походы. Хотели, чтобы из своего детства они вынесли много положительных впечатлений и полезных навыков», — говорит Александр Владимирович.

Можно с уверенностью сказать, что у него это получилось.

Сергей Борисович Виноградов – один из опытнейших педагогов дополнительного образования

Шумерли.

Кружок авиамоделирования он ведет с 1985 года. Педагог на примере собственных детей знает, как благотворно влияет на них посещение различных кружков. Сын Максим с первых школьных дней вплоть до окончания учебы моделировал самолеты вместе с отцом. Дочь Мария, можно сказать, тоже выросла в ЦДТ. Ну, а сейчас азы авиамоделирования осваивают два его внука.



Сергей Борисович уверен, что младшеклассники должны пройти все кружки, чтобы остановиться на своем. А вот его кружок дается только усидчивым и целеустремленным. Здесь надо кропотливо чертить, мастерить руками, придумывать, конструировать, исследовать. «Раньше вместе с сыном ко мне ходили до 10 человек одного возраста. Учились в разных школах, но собирались в кружке. И так проходили они все школьные 10 лет. Стали настоящими друзьями — если у кого-то по каким-то предметам не клеилось, собирались вместе, помогали, решали. К сожалению, сейчас такого нет. Массово ходят только младшеклассники», — рассказывает педагог.

С теплотой вспоминает Сергей Борисович и выезды кружковцев на недельные соревнования, как жили в аэродромных домиках, сами готовили еду – практически были одной большой семьей. Многие воспитанники в последующем связали свои судьбы с авиацией, получив необходимое образование в Ульяновске и в Москве. Поистине отцовскую заботу учителя они пронесли через года, по приезде в Шумерлю всегда навещают своего педагога.



«Я никогда не ругаюсь. Не повышал голоса ни на своих детей, не повышаю и на внуков. Они все равно слушаются, так даже лучше понимают и лучше сделают. И так любой ребенок», — делится секретом своего отцовского воспитания Сергей Борисович.

Евгений Владимирович Павлов стал отцом 10 лет назад.

Дочка Анечка — папина копия – его радость и гордость. Она учится в 4 классе школы № 2. В семье Павловых на сегодняшний день учится не только дочка, но и родители. Жена Ксения работает в ШЗСА, заочно получает высшее образование в чебоксарском филиале московского политеха. Евгений Владимирович же – студент заочного отделения Канашского педагогического колледжа. «Раньше я даже не мог предположить, что буду педагогом, — говорит Е.В. Павлов. — Но жизнь сама вывела меня на педагогическую стезю. 15 октября будет ровно 3 года, как я работаю в ЦДТ, веду секцию адаптивной физкультуры. Просто хобби переросло в работу».

Евгений Владимирович сам был одним из первых воспитанников отделения адаптивной физкультуры города, основанного в собесе, ходил туда с 1990 года. А в 2000 году им предложили заняться спортом, и выбор пал на дартс. С годами направление развилось в полноценную секцию, вырастив мастеров спорта и кандидатов в мастера спорта. Евгений Владимирович является бронзовым призером России по дартс 2014 года, капитаном шумерлинской команды, которая не раз заявляла о себе на всероссийском уровне. Также Е.В. Павлов является обладателем золотого знака ГТО.



«Главное – дать возможность детям с ОВЗ поверить в свои силы и себя реализовать. Сами по себе люди с ОВЗ стеснительные, замкнутые. А здесь они общаются, раскрываются. Многие из воспитанников поступили в дальнейшем в хорошие учебные заведения, — рассказывает о своей работе Е.В. Павлов. – Сегодня мы в секции занимаемся помимо дартс настольным теннисом, бочче, шашками, шахматами, устраиваем чаепития, дружим со школой-интернатом».



Увлечение папы полностью разделяют и в семье. На досуге Павловы часто устраивают семейные состязания по дартсу. И секцию адаптивной физкультуры они посещают все. У спортивной семьи немало результатов. Например, в спартакиаде ШЗСА Ксения заняла 1-е места по дартсу и настольному теннису. А еще Павловы любят выкраивать время для совместных поездок. В 2014 году главе семьи посчастливилось поехать на паралимпиаду в Сочи в качестве зрителя. А спустя два года они там были уже всей семьей. Часто выезжают на Суру, в аквапарки соседних городов. И везде они вместе, по отдельности – никуда.



«Быть отцом дочери – очень ответственное дело. Ведь в будущем девочки выбирают себе мужа по подобию папы. Стараюсь дочь не обижать ни словом, ни делом. Если приходится все-таки поругать, то так, чтобы у неё в душе не осталась обида, чтобы понимала, за что ругают и что надо исправить. Сделать так, чтобы дочь росла в теплой атмосфере любви и уважения – тоже мое дело», — делится секретами отцовства Евгений Владимирович.

Марина Ветликова.