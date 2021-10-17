Глава Чувашии поздравляет с Днем отца

Уважаемые жители Чувашской Республики, мужчины!

Примите самые тёплые поздравления с Днём отца!

Этот праздник напоминает нам о важной роли семьи в жизни каждого человека.

Глубоко понимаю, какая важная миссия лежит на наших с вами плечах. Мы, отцы, формируем жизненные приоритеты детей, их поведение и гражданскую позицию.

Особенно важна наша роль в достойном воспитании сыновей в духе патриотизма и любви к Родине, ответственности за себя и свои поступки, за свою семью и будущих детей, готовности в честью исполнить мужской, воинский долг перед родным государством – Россией.

Желаю крепкого здоровья, долгих лет жизни, семейного счастья и благополучия! Пусть ваш личный пример вдохновляет на добрые дела, благородные поступки и покорение новых вершин.

Любите и берегите свои семьи!

Глава Чувашской Республики О. Николаев.