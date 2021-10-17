Быть отцом – большое счастье

Отец! Папа! Самый важный мужчина в жизни любого человека. Мужчина, подаривший жизнь. Сколько значимости, любви и уважения в этих словах!

В России появился День отца, он будет отмечаться ежегодно в третье воскресенье октября. Соответствующий Указ был подписан 4 октября Президентом России Владимиром Путиным.

Необходимость в учреждении Дня отца росла с каждым годом. Праздник официально отмечают в 28 регионах страны (в Чувашии – с октября прошлого года). Введение Дня отца на общегосударственном уровне, безусловно, подчеркнет роль мужчин в воспитании детей, восполнит недостаток внимания к теме отцовства и станет символом гармоничного подхода к вопросам защиты семьи.

Пусть для всех нас День отца станет еще одним поводом выразить слова благодарности одному из самых значимых людей в нашей жизни.



В преддверии Дня отца, который будет отмечаться уже в ближайшее воскресенье, мы узнали у шумерлинцев об их отношении к новому празднику и записали самые настоящие жизненные истории. Не все из них оказались радостными. Хочется надеяться, что хороших, положительных отцов со временем в нашем обществе станет больше. И День отца этому поспособствует в полной мере!

Валентина Чехулева:

Отец — это глава семьи, это наставник, это пример, это воспитатель, это крепкое плечо, это друг… Став отцом, каждый мужчина берет на себя ответственность вырастить своих детей хорошими людьми, а значит обеспечить свое достойное продолжение.

Мой отец, Петр Иванович Козлов с мамой Анастасией Игнатьевной воспитывали нас, своих детей, по тем же принципам. Отцу, ветерану Великой Отечественной войны, не понаслышке были известны такие понятия, как честь, совесть, долг, трудолюбие. С войны он вернулся с ранением, без одной ноги. На груди — орден Славы. Настоящий герой! Позднее он создал семью и обрёл любимое дело. Долгие годы он работал главным бухгалтером Большеалгашинского древкомбината.

Я рано лишилась счастья общения со своим отцом — его не стало, когда мне было всего 8 лет. В памяти осталось, как папа сажал меня на колено и учил читать. Хорошо помню, как я брала большой отцовский кожаный портфель, с которым он ходил на работу, и норовила с ним убежать в школу. Мама, улыбаясь, возвращала меня домой, помогая донести тяжёлый портфель с бухгалтерскими отчетами.

Наверное, оттого, что я рано осталась без родителей, я очень люблю и ценю родителей своего мужа и желаю им долгих лет жизни! Замечательный отец моего мужа Николай Иванович Чехулев вместе с супругой Надеждой Васильевной своего сына и моего мужа Виктора вырастили честным и трудолюбивым человеком. В свою очередь мы с Виктором воспитывали сына Сергея ответственным, трудолюбивым и целеустремлённым парнем. Мы рады, что теперь подрастает новая смена: наш Сергей — отец двух очаровательных деток, наших внуков, у которых все успехи ещё впереди.

Все три поколения отцов нашей семьи воспитывают своих детей на крепких идеалах: любви к родине, любви к близким, любви к труду, уважении к старшим, стремлении приносить пользу людям, идти вперёд и обучаться новому.

Отцы в нашей семье, независимо от возраста, самые достойные люди. Люблю и горжусь ими!

Всех отцов нашего города и района с новым праздником – Днем отца!

Фаима Адиатулина, пенсионерка:

День отца должен укрепить статус главы семьи и простимулировать отцов стать более внимательными и ответственными к своим детям.

Своего отца я помню плохо, в результате несчастного случая он умер, когда мне было 9 лет. Жили мы тогда на Урале. Нас у мамы осталось семеро. Было, конечно, нелегко.

В Шумерлю я переехала в 1978 году, когда вышла замуж, но муж погиб, когда дочке было три годика. Мой второй муж заменил ей отца. Мы в браке уже 47 лет, нашему сыну 45 лет. Он пошел по стопам отца – с техникой на «ты». Теперь он и сам отец своего сына, моего внука. А всего у нас четверо внуков.

В семье важно, чтобы отец своим хорошим отношением подавал положительный пример детям. И сын, и дочь у нас выросли замечательными, во многом это заслуга моего мужа. Он хороший отец, всегда был внимательным и ко мне, и к детям. И дочери, и сыну привил трудолюбие.

На мой взгляд, важно, чтобы и в школах воспитанию будущих родителей уделяли особое внимание. Это должно идти не только из семьи, но и закладываться педагогами.

Виктория Иванова (на снимке справа), 12 лет:

Со своим отцом я не общаюсь. Мои родители развелись, когда мне было 10 лет. Никакого участия ни в моей жизни, ни в жизни моего младшего брата он не принимает. Очень жаль, конечно! Где он сейчас, я не знаю — ни он, ни я встречи друг с другом не ищем. Может, со временем что-то изменится! Не знаю.

Для чего президент установил День отца? Думаю, для того, чтобы отцы более ответственно относились к своим детям, к своей семье.

Ксения Разгудаева, 12 лет:

изменится! Не знаю. Для чего президент установил День отца? Думаю, для того, чтобы отцы более ответственно относились к своим детям, к своей семье. У меня папы нет, он умер от несчастного случая, когда мне было 6 лет, а братику всего два годика. Произошел несчастный случай. С тех пор для нас мама — и мама, и папа. Без отца трудно, конечно, и нам, и маме…

Этот праздник, конечно, нужен. Ведь День матери давно отмечается, и День отца давно был необходим. Отцы это заслужили, особенно хорошие.

Диана Шуканова, 20 лет:

Учрежденный президентом День отца укрепляет значимость отцов в обществе. Ни для кого не секрет, что в последнее время женщины многое взвалили на свои плечи, особенно в воспитании детей. А ведь отцы с матерями равны перед своими детьми, у них одинаковые и права, и обязанности.

Меня с пяти лет воспитывал отчим. После развода мамы с моим родным отцом мы с Урмар переехали в Шумерлю. Позднее мама вышла замуж. Отчим удочерил меня и мою младшую сестру и полностью заменил нам отца. Помню, как в детстве он мне косички заплетал, а когда пошла в школу — и стихи со мной учил, и таблицу умножения. В целом, я ему очень благодарна. Уверена, что мама все 15 лет с ним счастлива.

В этом году я вышла замуж. Думаю, что в будущем мой муж будет хорошим отцом, во всяком случае, я на это очень надеюсь.

Радик Хасанов, 50 лет:

Решение президента об учреждении Дня отца абсолютно верное. Понятно, что это сделано для укрепления семьи и статуса отца в семье и в обществе. Ведь полноценным ребенок вырастает тогда, когда у него есть и мама, и папа.

Поколение сейчас растет очень сложное, и роль отца, особенно для мальчиков, очень важна — вовремя подсказать, направить, объяснить… Хороший отец многому может научить: и как за себя постоять, и как с девчонками общаться. Быть настоящим главой семьи очень важно. Хотя я согласен, что женщина – это шея.

Я — отец двух дочерей, 22-летней Анжелы и 18-летней Дарьи. Горжусь, что они выросли замечательными, достойными девушками.

Я сам родом из Узбекистана, мой отец был строгим и в то же время мягким. Жаль, он погиб, когда мне было лет 15… У меня на всю жизнь остались о нем самые теплые воспоминания. Однажды, помню, приносит мне вкусную булочку с маком. И рассказывает, что, мол, ехал он по полю, вдруг выбегает зайчик и протягивает ему булочку со словами «Это для сына Радика» На всю жизнь я это запомнил! В этом был весь мой папа. Знаю, что мама его любила… А что может быть для ребенка важнее?

Компетентное мнение

Виталий Ефимов, председатель городского Совета отцов:

Подписание Президентом России Указа «О Дне отца» на государственном уровне повысит значимость и статус отцовства. Думаю, официальное празднование Дня отца будет, прежде всего, служить напоминанием каждому мужчине о той ответственности, которую он несет как отец и глава семейства.

Когда в 2013 году в Шумерле создавался Совет отцов, конечно, ни о каком официальном Дне отца речи не шло. Нам, вошедшим в первый состав Совета, было над чем работать, чтобы повысить статус вновь созданной общественной организации и поднять престиж отцов. Не меньше приходится работать и нынешнему составу Совета. Нами проводится немало социально значимых мероприятий и акций, направленных на повышение статуса и ответственности отцов за семью, за воспитание детей, на возрождение и сохранение духовно-нравственных традиций в семейных отношениях.

Мало родиться мужчиной! Важно, дав ребенку жизнь, стать для него по-настоящему близким человеком, суметь взять на себя все труды и заботы о нем. Наравне с матерью, а где-то даже и больше.

Александр Иванов, зам. председателя Совета отцов Шумерлинского района:

Основная функция Совета отцов, созданного в Шумерлинском районе в октябре 2013 года, — пропаганда положительного опыта семейного воспитания, повышение ответственности отцов за воспитание детей.

Члены Совета участвуют в оздоровительных, культурных, спортивных мероприятиях, проводят социальные акции, ведут благотворительную деятельность. Наша цель – объединить мужчин с активной общественной позицией для того, чтобы помогать детям, по разным причинам на получающим отцовского внимания и поддержки.

Отец как глава семьи был и остается хранителем духовно-нравственных ценностей, национальной культуры и традиций. Безусловно, учрежденный президентом День отца в России повысит роль отцов в воспитании подрастающего поколения и укреплении института семьи в целом.

Ольга Дмитриева.