Шумерля прощается с журналистом и бывшим главным редактором газеты Вперёд Валентиной Хохловой

15 октября на 62-ом году жизни скоропостижно скончалась Валентина Михайловна Хохлова – ветеран журналистики, бывший главный редактор Шумерлинской газеты «Вперёд».

Валентина Михайловна всю свою жизнь прожила в Шумерле. Высшее образование получила в Казанском государственном университете на факультете журналистики. Первым и единственным местом ее работы являлась редакция газеты «Вперёд», здесь она проработала 40 лет, из них 21 год являлась руководителем.

В.М. Хохлова начала свой трудовой путь в 1977 году в должности корреспондента-радиоорганизатора, затем работала корреспондентом газеты, редактором отдела, ответственным секретарем. В марте 1996 года была назначена главным редактором газеты «Вперёд», а в 1999 году после реорганизации возглавила Шумерлинский издательский дом. В 2013 году издательский дом был реорганизован в автономное учреждение «Редакция Шумерлинской газеты «Вперёд», а В.М. Хохлова назначена на должность главного редактора и возглавляла редакцию до 2017 года. За годы ее руководства были заменены устаревшие технологии полиграфического производства на более современные, редакция газеты была полностью оснащена компьютерной техникой для набора и верстки издания. За долголетний и добросовестный труд В.М. Хохлова неоднократно награждалась Почетными грамотами и благодарностями отраслевого министерства, г. Шумерли и Шумерлинского района. В 2002 году ей было присвоено почетное звание «Заслуженный работник культуры Чувашской Республики», в 2016 году объявлена Благодарность Главы Чувашской Республики.

Валентина Михайловна была не просто прозорливым, грамотным руководителем, но и замечательным, душевным человеком, готовым всегда прийти на помощь любому обратившемуся. Была творческой личностью в полном смысле этих слов. А еще была прекрасной женой, мамой и бабушкой.

Светлая память о Валентине Михайловне навсегда сохранится в сердцах всех, кого с ней сводила судьба.