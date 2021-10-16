Строительные работы близятся к завершению

Глава администрации Шумерлинского района Лев Рафинов ознакомился с ходом строительных работ на двух участках дорог в Большеалгашинском сельском поселении.

Ремонт участков ведется по программе инициативного бюджетирования, подрядчиком выступил ИП Мясников А.С. Стоимость контракта по ремонту грунтовых дорог к кладбищу и по улице Первая Школьная в с. Большие Алгаши составила 2182293,70 рублей.



Финансирование работ в рамках программы осуществлялось из трех источников: субсидии из республиканского бюджета Чувашской Республики в размере 1745834 рублей; средства из бюджета Большеалгашинского сельского поселения — в размере 367127 рублей; средства населения — в размере 69331 руб.



Ремонтные работы грунтовой дороги к кладбищу в Большеалгашинском сельском поселении и ремонт грунтовой дороги по улице Первая Школьная подходят к финальной стадии. 13 октября глава администрации Лев Рафинов, вместе с и.о. главы Большеалгашинского сельского поселения Н.О. Михайловой, сотрудниками отдела строительства администрации Шумерлинского района ознакомились с завершающим этапом строительства этих участков дорог.



Произвели замеры ширины и глубины покрытий в присутствии жителей поселения, комиссии и подрядчика. Все замеры оказались точными и соответствуют установленным по контракту характеристикам. Глубина покрытия из щебенки должна быть в пределах 15 см — по факту 20 см; ширина покрытия из щебенки должна быть не менее 3 м — по факту средняя ширина составила 3,4 м; на некоторых участках дорог ширина достигает более 4 м.

Лев Рафинов указал подрядчику доработать финальные штрихи, довести строительные работы до конечной стадии.



Источник: сайт администрации Шумерлинского района.