15 октября заместитель Председателя Кабинета Министров Чувашской Республики – министр сельского хозяйства Сергей Артамонов провел внеочередное заседание Правительственной чрезвычайной противоэпизоотической комиссии.

Поводом для внеочередного сбора членов Правительственной комиссии стало выявление на территории республики возбудителя бруцеллеза и генетического материала африканской чумы свиней.

Как доложил руководитель Государственной ветеринарной службы Чувашской Республики Константин Викторов, бруцеллез — заразная, хронически протекающая болезнь животных и человека. К заболеванию бруцеллезом восприимчивы все виды сельскохозяйственных животных. Основным источником бруцеллезной инфекции для человека являются МРС, КРС и свиньи. В ряде случаев источником инфекции могут быть собаки, кошки, лошади и пушные звери.

Заражение людей происходит при контакте с больным животным или в результате употребления мяса и молочных продуктов, полученных от больных животных и не прошедших достаточную термическую обработку. В сыром молоке, хранящемся в холодильнике, возбудитель бруцеллеза может сохраняться до 10 дней, в сливочном масле более 4 недель, в сметане – 8-15 дней, в мясе – до 60 дней.

Бруцеллез — коварное заболевание, плохо поддающееся лечению и часто переходящее в хроническую форму, для которой характерно поражение суставов у человека, оставляя его инвалидом на всю жизнь.

«Территория Чувашской Республики до сегодняшнего дня была благополучной по бруцеллезу животных и имела статус «благополучный регион» «без вакцинации». В октябре по итогам плановых диагностических исследований на территории Комсомольского района Чувашской Республики выявлен возбудитель бруцеллеза.», — сообщил Константин Вячеславович.

На сегодняшний день, в целях ликвидации бруцеллеза на территории республики, разработан проект распоряжения об установлении ограничительных мероприятий (карантин) по бруцеллезу крупного рогатого скота, а также проект плана мероприятий по ликвидации эпизоотического очага бруцеллеза и предотвращению распространения возбудителя бруцеллеза на территории Шераутского сельского поселения Комсомольского района.

Указанным распоряжением планируется установление эпизоотического очага в пределах территории личного подворья, расположенного по адресу: Чувашская Республика, Комсомольский район, д. Шурут-Нурусово, ул. Центральная, д. 52 и неблагополучного пункта в пределах границ Шераушского сельского поселения Комсомольского района.

Также Константин Викторов проинформировал членов Комиссии о том, что Госветслужбой Чувашии был проведен анализ поступления на территорию Чувашской Республики свиноводческой продукции из сырья производства ООО «АПК «АгроФуд» (Белгородская область) и установлен факт нахождения на складе и в производственных цехах ООО «Производственная фирма «Юлдаш», находящегося в городе Козловка, продукции, содержащей генетический материал ДНК африканской чумы свиней.

«Напомню, что в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации в области ветеринарии, имеющиеся в инфицированном объекте продукты убоя свиней и продукты их переработки, в отношении которых установлен диагноз на АЧС, подлежат изъятию в течение не более 7 календарных дней со дня принятия решения об изъятии с их последующим уничтожением», — сказал Константин Викторов.

По его словам, продукция, хранящаяся совместно в одном помещении и перерабатывающаяся на одном оборудовании с продукцией, в отношении которой установлен диагноз на АЧС, перерабатывается при температуре не менее 70о С, в том числе на консервы, или уничтожаются путем сжигания. Продукция после переработки подлежит реализации в пределах неблагополучной территории. Консервы реализуются без ограничений.

Минсельхоз Чувашии.