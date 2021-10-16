Сегодня на заседании оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции одной из тем обсуждения стала реализация федерального социального проекта «Пушкинская карта» на территории Чувашской Республики.

Проект был инициирован Президентом России Владимиром Путиным минувшим летом, а 1 сентября к «Пушкинской карте» подключились 12 государственных учреждений культуры Чувашии. Для этого профильным министерством была проделана большая подготовительная работа.

«С начала осени на спектакли, концертные программы, экскурсии и мастер-классы наших театров, музеев и концертных организаций по «Пушкинской карте» было приобретено больше 14 тысяч билетов. Это говорит о том, что проект востребован молодёжью, - прокомментировала министр культуры Чувашии Светлана Каликова. – Наши учреждения кроме проведения стационарных мероприятий выезжают со своими проектами в города и районы республики, чтобы ребята, живущие вдали от столицы Чувашии, тоже могли воспользоваться возможностью посетить культурное событие бесплатно, за счёт государства».

Руководитель региона Олег Николаев отметил, что «Пушкинская карта» — это приоритетный проект социальной поддержки молодёжи Чувашии и поручил Минкультуры и администрациям муниципальных районов и городов продолжить работу по реализации этой федеральной программы с соблюдением санитарно-эпидемиологических правил.

Минкультуры Чувашии напоминает, что проект «Пушкинская карта» рассчитан на молодёжь в возрасте от 14 до 22 лет. Ребятам, которым ещё нет 18-ти, не требуется при посещении культурных мероприятий предъявлять какие-либо документы об отсутствии заболевания COVID-19.

Ранее мы писали о том, что готовится специальная культурная программа для досуга школьников во время предстоящих осенних каникул.

Минкультуры Чувашии.