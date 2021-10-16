12 октября администрацией Шумерлинского района был проведен прямой эфир на своей официальной странице в социальной сети «Инстаграм». Темами для обсуждения стали ситуация с распространением новой коронавирусной инфекции и вакцинация от covid-19. Как отметил глава администрации Шумерлинского района Лев Рафинов, на сегодняшний день эти вопросы являются очень актуальными, и прямой эфир – это возможность обсудить имеющиеся проблемы.

В числе приглашенных гостей был руководитель территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Чувашии в Шумерле Евгений Ларин. Он рассказал участникам о мерах, принимаемых по борьбе с коронавирусной инфекцией, в числе которых — постановление о проведении профилактических прививок отдельным категориям граждан, которые в связи с выполнением своих трудовых обязанностей контактируют с большим количеством людей. Было отмечено, что обязательная вакцинация затронет работников системы образования, здравоохранения и соцзащиты, общепита и торговли, культурных и спортивных заведений и др. Есть и определенные сроки, в которые должны быть проведены компоненты вакцины — сделать прививку первым компонентом или однокомпонентной вакциной необходимо до 1 ноября, вторым компонентом — до 1 декабря. Не прошедшие вакцинацию в указанные сроки люди будут отстранены от работы или переведены на дистанционный режим по усмотрению работодателя.



Главный врач Шумерлинского ММЦ Владимир Кутин в свою очередь ознакомил со статистическими данными по вакцинации в Шумерлинском районе — на момент проведения эфира привито 34 % от запланированного к прививке населения, а из группы 60+ фактически вакцинировано 43 % от плана. Ситуация с вакцинацией неутешительная, тем более на фоне того, что везде наблюдается рост количества заболевших и нагрузка на медиков возрастает.



В. Кутин также рассказал о разновидностях вакцин, применяемых в нашей стране, отметил, что все они безопасны, и призвал привиться той, которая имеется в наличии в медучреждении на момент обращения.

Вопросы, заданные в ходе прямого эфира, касались состава вакцин, вакцинации беременных, взаимодействия вакцин с другими медицинскими препаратами. Люди интересовались влиянием вакцин на здоровье, противопоказаниями и побочными эффектами.

В ходе эфира специалистами было отмечено, что в осенне-зимний период традиционно повышается заболеваемость гриппом и ОРВИ, поэтому стоит уделить внимание и ежегодной прививке против гриппа. Следует помнить, что между прививкой от covid-19 и прививкой от гриппа нужно выдержать месячный интервал.



Глава администрации Шумерлинского района Лев Рафинов также призвал всех пройти вакцинацию, ведь болезнь очень коварная, нередко приводящая к летальным исходам. Нужно помнить, что все принимаемые меры, такие как посещение общественных пространств с QR-кодом или с тестом от коронавируса, нужны для того, чтобы не подвергать опасности друг друга, чтобы спокойно проводить массовые мероприятия, поэтому к ним следует относиться с пониманием.

Татьяна Александрова.