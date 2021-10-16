Беременным разрешили прививаться от COVID-19

11 октября об этом сообщила главный внештатный специалист, акушер-гинеколог Минздрава Чувашии Татьяна Дерипаско на брифинге для республиканских и федеральных СМИ.

Одной из самых уязвимых групп пациентов для COVID-19 являются беременные женщины и женщины в послеродовом периоде. Как отметила Татьяна Дерипаско, в этом эпидсезоне, по сравнению с прошлым годом, значительно возросло число беременных, заболевших COVID-19. При этом тяжесть переносимого заболевания также возросла. Специалисты связывают это с поздним обращением за медицинской помощью и агрессивными новыми штаммами вируса.

«Два, три дня лечения дома оборачиваются для беременных катастрофическим поражением легких», — объяснила Татьяна Васильевна.



Все знают, что оптимальное положение для пациента в реанимации ковидных центров — на животе. Но беременные на поздних сроках не могут находиться в таком положении. Это серьезно затрудняет их лечение.

Все больше женщин направляется на досрочное родоразрешение из-за состояния матери и плода.

«У матерей развивается сильная гипоксия. А теперь представьте, как себя чувствует ребенок. Об этом редко задумываются», — рассказывает Татьяна Дерипаско. — Еще в прошлом году все думали, что дети не болеют. А в этом году мы уже потеряли двух детей от 1,5 до 3 месяцев с подтвержденным ковидом. Появились новорожденные с тяжелыми последствиями COVID-19. Недавно у пациентки с COVID-19 родился малыш с артериальным тромбозом верхних конечностей. Ребенок только родился, а ему уже грозит ампутация ручки. Сейчас в тяжелом состоянии находится 4 женщины после досрочного родоразрешения. Одна из них после длительного лечения была переведена на искусственную вентиляцию легких, а теперь находится на ЭКМО. Это мама двоих детей. Одному — 9 лет, второму — 16 дней. Легких у этой женщины практически нет, поражение 100 %. Лечим ее, можно сказать, всем миром, регулярно консультируясь с ведущими специалистами России. Очень тяжело, когда эти пациенты у нас перед глазами, а некомпетентные люди выступают против вакцинации».

До сих пор вакцинация беременных была невозможна. Согласно новым методическим рекомендациям Минздрава России прививаться можно после 22 недель беременности.



«После 22 недель беременности можно прививаться только вакциной «Спутник V». Она признана самой безопасной. К сожалению, до сих пор нам не удалось привить ни одну беременную женщину», — отметила Татьяна Дерипаско. — Мы просим, чтобы хотя бы окружение будущих матерей было привито. Но на это не идут даже их семьи».



Сейчас в республике 186 женщин забеременели на фоне прививки от COVID-19. За этими женщинами ведется наблюдение, будут проанализированы исходы беременности.

Татьяна Васильевна напомнила, что, если женщина планирует беременность, ей необходимо привиться от COVID-19 за 3-4 месяца до этого, и на ЭКО идти только привитой. Кормящим матерям вакцинация пока не показана.



Важно, что беременным надо прививаться и от гриппа. Это тоже серьезная вирусная инфекция, очень опасная для будущих матерей. В прошлом году были привиты от гриппа 4,5 тысячи беременных. Благодаря этому были лишь единичные случаи заболеваний. В этом году привились только 390 женщин.

Минздрав Чувашии.