Стартовала Всероссийская перепись населения

Сегодня, 15 октября, в России началась Всероссийская перепись населения, которая продлится до 14 ноября. Участвовать в переписи можно тремя способами — самостоятельно ответить на вопросы на портале Госуслуг, дождаться переписчика дома или дойти до ближайшего стационарного участка. Наиболее активные люди уже успели пройти перепись в электронном виде. Вместе с тем у некоторых возник вопрос — почему переписывают домохозяйства, а не семьи? В чем их отличия?



На этот вопрос отвечает территориальный орган Федеральной службы государственной статистики по Чувашской Республике: