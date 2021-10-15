Проголосуй за лучшее видео, посвященное трудовому подвигу строителей Сурского и Казанского оборонительных рубежей

Стали известны финалисты конкурса короткометражных видео, посвященных трудовому подвигу строителей Сурского и Казанского оборонительных рубежей. Конкурс был организован Минцифры Чувашии совместно с республиканским филиалом ПАО «Ростелеком» и Союзом женщин Чувашии.

Всего на конкурс поступило 25 работ от авторов из разных уголков нашего края. Есть среди них и коллективы авторов, и даже предприятия. «Жители республики активно включились в конкурс, проявили максимум творчества и мастерства, вложили душу в каждую из работ, — прокомментировала министр цифрового развития, информационной политики и массовых коммуникаций Чувашской Республики Кристина Майнина.

Оркомитет конкурса отобрал 8 лучших видеоработ и каждая из них может взять пальму первенства. Определять победителя конкурса теперь будут жители Чувашской Республики – стартовало интернет-голосование, которое продлится до 19 октября включительно.

Опрос за лучшего из лучших развернут на портале «Народный контроль». Для того, чтобы проголосовать, необходимо войти на ресурс, указав свой логин и пароль с Единого портала госуслуг.

Итоги конкурса видео, посвященных трудовому подвигу строителей Сурского и Казанского оборонительных рубежей, подведут в преддверии 80-летия начала строительства Сурского рубежа и Казанского обвода.

Минцифры Чувашии.