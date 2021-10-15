Первая цифровая

Сегодня, 15 октября, официально стартовала Всероссийская перепись населения. Её называют еще и первой цифровой, так как в процессе задействованы электронные ресурсы и 360 современных планшетов, подключенных к единому ситуационному центру.



Теме новшеств и особенностей нынешней переписи была посвящена пресс-конференция «33 вопроса о главном. Через перепись – в будущее», которая состоялась в полдень 15 октября в пресс-центре ТАСС.

Как отметил руководитель Росстата Павел Малков, основных новшеств – три: использование портала «Гослуслуги», отказ от бумажных носителей и создание специальной BI-платформы. На портале госуслуг зарегистрировано более 100 млн пользователей и Росстат прогнозирует хороший темп переписи именно с помощью этого государственного ресурса. Так, на 13.20 час число граждан, приступивших к заполнению анкет, достигло 1 млн 100 тыс., из них более 300 тыс. анкет были полностью заполнены и отправлены на обработку. В дополнение к этому замминистра цифрового развития России Олег Кочанов сообщил, что портал готов к наплыву пользователей и должен выдержать увеличенную нагрузку. Что касается BI-платформы, то этот ресурс в закрытом контуре позволяет следить за ходом ВНП в динамике на основе данных ЕПГУ и планшетов переписчиков, а затем станет площадкой для размещения результатов для всеобщего доступа.



Именно цифровые технологии дадут Росстату возможность за короткий срок собрать масштабные данные, проанализировать их и подвести итоги. Если раньше весь процесс, связанный с всероссийской переписью, занимал по времени ни много ни мало 3 года, то теперь – максимум год. Первые итоги по численности населения страны будут известны уже в январе 2022 года, затем в течение года будут подведены итоги по отдельным критериям, а в конце следующего года должны появиться полные итоги ВПН.



В ходе пресс-конференции ее участники пообщались с переписчиками Камчатки, где уже завершился первый день переписи. Кстати, всего в России в ВПН задействованы 268 переписчиков, которые снабжены «знаками отличия» в виде фирменных жилетов, шарфов, сумок, оригинальных планшетов, а также удостоверения. Последнее переписчик должен предъявить вместе с паспортом. А вот переписываемый гражданин никаких документов переписчику предъявлять не обязан, анкеты заполняются со слов. Переписчикам предстоит обойти более 50 млн домохозяйств.