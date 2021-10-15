Ответить на вопросы переписи можно будет и на чувашском языке

Об этом рассказали на заседании Правительственной комиссии по проведению Всероссийской переписи населения. К 15 октября подготовлены опросные на 10 языках, в том числе и чувашском.

К переписи будут привлечены, с учетом резерва, порядка 3000 человек. Новшество нынешней Всероссийской переписи населения — возможность самостоятельного заполнения листов на Едином портале государственных услуг. Переписаться самостоятельно можно с 15 октября по 8 ноября.



После ответов на вопросы на почту и на мобильный телефон придет QR-код на домохозяйство и на каждого члена семьи. Это нужно для защиты от дублирования записей в базе данных Росстата.

«Для проведения переписи населения в нашей республике подобрано 370 помещений для размещения переписных участков, организовано 2215 счетных участков. В настоящее время основной переписной персонал подобран во всех муниципальных образованиях. В целях недопущения срыва проведения переписи населения в республике прошу все органы местного самоуправления предусмотреть дополнительный резерв контролеров и переписчиков в достаточном количестве», — отметил заместитель Председателя Кабинета Министров Чувашской Республики — министр экономического развития и имущественных отношений Дмитрий Краснов.

Всероссийская перепись населения продлится с 15 октября по 14 ноября. В итоге появятся актуальные данные о численности населения, числе и структуре домохозяйств, национальном составе, уровне образования населения, этнической принадлежности и ряд других показателей, которые важны для планирования развития как России в целом, так и регионов страны.

Чувашинформ.рф.