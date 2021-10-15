Прошли те времена, когда самым интересным времяпровождением школьников было чтение книг. Когда хотелось побыстрее освободиться от всех дел и взяться за томик любимого автора…

У сегодняшних ребят — свои увлечения, которые диктует стремительное развитие интернет-технологий. Благодаря интернету у школьников появляется масса возможностей для участия в различных конкурсах, олимпиадах и для того, чтобы поделиться своими достижениями с окружающими в соцсетях и в своих личных блогах. Этими возможностями широко пользуются и обучающиеся гимназии № 8.

Информационно-медийное направление в школах получило свое развитие во многом благодаря Российскому движению школьников. Как отмечает куратор РДШ гимназии № 8 Людмила Бочарова, для того чтобы оно развивалось в полную силу, нужны люди, которым это действительно нравится, которые «болеют» за дело всей душой и соответственно во всем успевают. Как, например, выпускник гимназии, Данила Бабанин, к которому уже после окончания школы обратились кураторы РДШ из Москвы, и теперь он курирует Чувашскую Республику по линии информационно-медийного направления. Добрых слов достоин и выпускник школы Андрей Зуйков, оказывавший огромную поддержку в работе по созданию видеороликов. К нему можно было обратиться за помощью в любое время.

Активистов в гимназии немало и сегодня. Некоторые ребята еще только делают первые шаги, а других уже смело можно брать на любые мероприятия, и они не подведут. Сделают множество фотографий из которых лучшие будут отобраны для размещения в новостной ленте на информационных площадках школы.

Многим ребятам больше нравится снимать видео. Сейчас у большинства есть современные телефоны, на которых установлены приложения для монтажа — хорошие ролики можно создать за сжатые сроки, не прибегая к спецаппаратуре.

Сегодня в гостях у газеты — старшеклассники-активисты гимназии № 8, которых мы попросили поделиться своими достижениями в популярных современных направлениях.

Анастасия Бородавина:

На сегодняшний день я веду свой блог по учебному направлению, а начиналось все с другого — с моего увлечения танцами и участия в конкурсах по художественному слову. Мы с мамой снимали мои выступления — что-то для себя, что-то чтобы отсылать на конкурсы. За победу в одном из конкурсов меня наградили путевкой во Всероссийский детский центр «Орленок». Я попала в профильный отряд, связанный с театральным искусством. Жизнь была весьма насыщенной, и я подумала, что это хороший повод начать снимать, что в итоге и сделала.

Вскоре я начала снимать на видео свою учебу — подготовку к экзаменам, то, как я выполняю домашние задания. Делилась с другими мотивационными идеями, рассказывала ребятам, как не упасть духом, не впасть в депрессию в период экзаменов. Наверное, основным моментом, когда на меня подписывалось больше всего людей, стал период сдачи ОГЭ. Многие подписчики наблюдали за тем, как я готовлюсь. На сегодняшний день у меня 10 тысяч подписчиков в YouTube, 17000 — в Tик-токе и 1,5 тыс. в Инстаграм.

Кроме того, я являюсь пресс-секретарем молодежного парламента города Шумерли, где моей функцией является ведение новостного блока. Участвую в освещении различных мероприятий, веду страницы молодежного парламента в соцсетях. Несколько раз принимала участие в освещении визитов экс-министра образования Аллы Салаевой в город Шумерлю и в район.

Кристина Петякова:

Наряду с другими стараюсь принимать участие в развитии аккаунта своего класса в Тик-токе. Мы снимаем тематические видео, которые набирают популярность.

В прошлом году мы с ребятами принимали участие в республиканском фестивале школьных редакционных СМИ «Доброе слово». Представили членам оргкомитета и другим участникам спецвыпуск школьной виртуальной газеты «КРЕАТИВ», посвященный трудовому подвигу строителей Сурского оборонительного рубежа. Над газетой работали под руководством И.С. Красильниковой. Кто-то участвовал в наполнении номера, а кто-то потом презентовал газету.

Перед нами выступали руководитель медиастудии «Новый взгляд» школы № 59 г. Чебоксар Н. Иванова, режиссер кино и театра В. Синяев, координатор Лиги юных журналистов Российской Федерации по Чувашии Е. Суховей. Мы узнали для себя много нового и полезного.

А совсем недавно, с 30 сентября по 4 октября, мы с ребятами принимали участие в полуфинале Всероссийского конкурса «Большая перемена» и, находясь в Казани, не забывали делать фотоотчет для сборной новости на сайт школы.

Ксения Макеева:

Свой личный аккаунт в Тик-токе я веду уже более 2 лет. Сейчас у меня там 9,5 тыс. подписчиков. А буквально месяц назад мы с одноклассниками создали общий аккаунт нашего класса, и сейчас у нас там порядка 17 тысяч подписчиков.

Мы ведем его все вместе, каждый что-то выкладывает. Наше видео с учителем информатики Александром Витальевичем Димитриевым набрало около 2,5 млн просмотров и 400 тыс. лайков. Второе видео мы сняли с классом в кабинете — оно заинтересовало 3,5 млн человек и собрало 0,5 млн лайков. Нам нравится освещать нашу школьную жизнь.

Софья Речнова:

В основном я занимаюсь спортом — люблю баскетбол, но в свободное время снимаю видеоролики для Тик-тока и Инстаграм. Прошлым летом я отдыхала в лагере «Соснячок», и мы сняли для Тик-тока флешмоб, который «взлетел» на 1 млн. 200 просмотров.

Совсем недавно сборная команда нашей школы приняла участие в республиканской «Школе КВН», которая проходила в лагере «Солнышко». Там мы провели 5 дней, в течение которых многому научились — писать сценарии, развивать тему, составлять образы и входить в них. Мы с одноклассницей Викой Зубрилиной вплотную занимались разработкой сценария, в этом деле нам помогал куратор школы КВН.

31 октября мы планируем поехать на школьную лигу КВН, где нам предстоит выступать на большой сцене. Уверена, что это событие предоставит много возможностей для того, чтобы сделать страницы нашей школы и личные аккаунты в соцсетях богаче и ярче.

Александр Родионов:

В этом учебном году я принимал участие в конкурсе от Российского движения школьников «Путешествие на остров мечты». Конкурс проходил в виде квеста из 10 заданий по разным направлениям, в числе которых и медиа. В некоторых заданиях нужно было снять ролики, например — поздравить РДШ с днем рождения и спеть песню, испечь торт, придумать экологические лайфхаки и смонтировать видео в формате Тик-Ток.

При подведении итогов в каждом регионе определяли 2-3-х победителей, и у меня получилось попасть в их число. Если позволит эпидемиологическая ситуация, то на осенних каникулах мы с еще одной победительницей из Чувашии должны поехать в Москву в парк аттракционов «Остров мечты» для прохождения финального испытания и празднования Дня рождения РДШ. В общей сложности там соберутся почти две сотни активистов-победителей со всей страны.

Для нас там также предусмотрены различные лекции, встречи с кураторами и известными личностями. Надеюсь, они поделятся своим жизненным опытом, расскажут, как добились успеха.

Считаю, что участие в информационно-медийном направлении может быть не только интересным, но и полезным. Весной, например, мы с Настей Бородавиной участвовали в выпуске социально значимого для города ролика — призывали жителей принять участие в голосовании по отбору общественных пространств, подлежащих благоустройству в 2022 году.

Гимназисты, обучающиеся в телестудии «Прожектор»:

Мы занимаемся журналистикой в студии телевидения «Прожектор» под руководством Юлии Жданович. Готовим новостные репортажи, выпуски на определенные темы, снимаем ролики, делаем монтаж. Результат нашего труда размещается в социальной сети «ВКонтакте», на канале YouTube, выпуски передач показывают по местному телевидению «Новая реальность».

Недавно мы вернулись с ВДЦ «Орленок», где принимали участие во Всероссийском фестивале-форуме детского и юношеского экранного творчества «Бумеранг». Тема форума — диалог поколений.

У нас была профильная смена, включающая в себя несколько направлений: кино, тележурналистика, анимация, фото, SMM. Была возможность погрузиться в изучение операторского, режиссерского, сценарного и актёрского мастерства, а также познакомиться с азами съёмки медиаконтента. Некоторые из нас выбрали кино, другие — тележурналистику.

На фото: Жанета Джубуева, Виктория Фокина,

Роман Надеждин, Ольга Захарова.

Ольга Захарова:

В направлении «кино» мы сначала прошли пару мастер-классов, потом нам дали кураторов, и мы в сжатые сроки снимали кино. Рома у нас был сценаристом-режиссером. В нашем фильме снялся известный актер Евгений Воскресенский. Съемки шли в течение 2 дней, потом был процесс монтажа и в завершение мы представили свое кино на суд зрителей.

Виктория Фокина:

Побывав на фестивале-форуме «Бумеранг», я поняла, что есть еще больший стимул для дальнейшего развития своих способностей. Мы с сестрой попали в TV-отряд, где брали мастер-классы по режиссуре монтажа у актёров и режиссёров Егора Сальникова и Алексея Ясуловича.

Лично я сняла 2 телевизионных выпуска: первый — с преподавателем ВГИКа Евгением Корженковым. Это специалист высшего класса! Он проводил мастер-класс и рассказывал нам про то, как нужно снимать, направлять свет. Второй выпуск — про SMM, продвижение социальных сетей и др.

За эти три недели мы многому научились и надеемся, что все это пригодится нам и в школе.

Евгения Фокина:

Медиафорум «Бумеранг» превзошёл все мои ожидания — огромное количество интересных мастер-классов, очень много практики и общения с другими участниками. Я поработала с крутыми людьми, приобрела новых друзей, мы обменивались друг с другом опытом.

Наставники и педагоги помогали нам со съемками текста, с монтажом. Мы учились снимать репортажи, готовить публикации, как настоящие журналисты, брали интервью у известных гостей — телеведущих Татьяны Судец, Дмитрия Борисова, Алины Сакаевой и др. Понравилось работать корреспондентом, монтажёром. Мы все привезли с форума дипломы с призовыми местами.

Это было незабываемо — мечтаю побывать на этом форуме еще раз!

Татьяна Александрова.