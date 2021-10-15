Всем известно, что для полноценного роста и развития детям необходимо качественное и здоровое питание. Причем это должно соблюдаться не только дома, но и в школе.

Вопросы организации питания школьников находятся на постоянном контроле Минобразования Чувашии. На одном из последних совещаний и.о. министра Дмитрием Захаровым была поставлена задача перед отделами образования городов и районов осуществлять контроль за общеобразовательными организациями и качеством питания в приоритетном порядке и посещать школы не менее 10 раз в месяц.



На этой неделе под личный контроль начальника отдела образования, спорта и молодежной политики администрации Шумерлинского района Татьяны Карагановой попали Туванская, Торханская и Егоркинская школы.



В Туванской школе Татьяна Анатольевна ознакомилась с 12-дневным меню, с соблюдением санитарных требований, особенно ужесточившихся с распространением коронавирусной инфекции, с ведением необходимой документации и др. Пристальное внимание было уделено качеству школьных блюд.

К моменту посещения образовательного учреждения дети уже успели пообедать и с удовольствием рассказали, что кормят их вкусно, поделились тем, какие блюда они бы еще хотели видеть в обеденном зале. Никакого недовольства со стороны школьников не прозвучало.



Претензий быть и не должно, ведь кроме вышестоящих органов за организацией питания школьников строго следит родительский контроль, который состоит из наиболее активных родителей — представителей каждого класса.

Татьяна Александрова.