Жители Чувашии присоединяются к флешмобу #ЯПРИВИТ21

Одна из первых к флешмобу #ЯПРИВИТ21 присоединилась жительница Новочебоксарска Альбина Емельянова, которая вместе с супругом сделала прививку от COVID-19 в феврале этого года, а в сентябре пара прошла повторную вакцинацию.

«Я рада присоединиться к флешмобу! Нас, вакцинированных обычных жителей, почти не слышно и не видно. Всё интернет-пространство заполнено страшилками о прививках. Якобы от знакомых. Хотя мой личный опыт и опыт всех моих знакомых и близких показывает, что это не так! Все те вакцинированные, кого я лично знаю, перенесли прививку практически безболезненно. Нет ну ни одного пострадавшего! Между тем знаю в своем окружении тех, кто переболел ковидом очень тяжело, испытывает до сих пор разные проблемы со здоровьем. А несколько знакомых и одна родственница вообще ушли…», — делится новочебоксарка Альбина Емельянова.

Женщина поставила первую прививку 9 февраля, вторую – 2 марта.

«22 марта этого года я со спокойной душой улетела к дочери заграницу. Погостила у нее 5 месяцев, а по приезде, в начале сентября, радостно вновь с мужем, вакцинировались повторно! На тот момент в наличии как раз оказался «Спутник Лайт». У дочери все близкие сделали прививки при первой возможности! Их с супругом поражает, насколько странно, мягко говоря, ведет по отношении к вакцинированию наш народ. Я тоже понять этого не могу, ведь важно защитить не только свое здоровье, но и здоровье близких нам людей», — рассказывает Альбина.

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ВАЖНО

Министерство здравоохранения Чувашской Республики напоминает, что записаться на вакцинацию можно любым удобным способом: на приеме у терапевта, в поликлинике, позвонив по номеру 122, а также через портал «Госуслуги». Также продолжают работу мобильные прививочные пункты, куда можно обратиться без предварительной записи. С графиком их работы вы можете ознакомиться на сайте ведомства в разделе «Новости».