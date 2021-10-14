Два года назад Россия полностью перешла на цифровое эфирное телевидение

Цифровому эфирному телевидению России исполняется два года. В честь этого события, которое уже стало историей, Российская телевизионная и радиовещательная сеть передала флаг предприятия в Центральный музей связи имени Александра Попова в Петербурге. Флаг побывал в космосе, на нем оставили автографы два российских космонавта — Александр Скворцов и Олега Скрипочка. 14 октября 2019 года, находясь на борту Международной Космической станции, во время сеанса связи с Центром управления полетам, Александр Скворцов нажал кнопку на ноутбуке, дав сигнал отключения аналогового вещания.

«Я, Александр Скворцов, космонавт Роскосмоса, член экипажа экспедиций 60/61 на Международную космическую станцию, приветствую вас из космоса в этот важный для всех нас день. Сегодня у меня важная миссия: объявить об окончании перехода России на цифровое телевидение», — сказал тогда Скворцов. Отныне флаг РТРС будет храниться в музее, как символ окончания строительства не имеющей аналогов в мире российской цифровой эфирной телесети.

Телесеть РТРС дает возможность 98,4% жителей страны принимать 20 цифровых телеканалов в отличном качестве без абонентской платы. Помимо федеральных программ, телезрителям стали доступны региональные на каналах «Россия 1», «Россия 24» и ОТР.

За два года зрители уже привыкли к высокому качеству и многообразию телеканалов, освоили некоторые особенности приема цифрового эфирного телевидения, стали гораздо реже звонить на “горячую линию” РТРС. Анализируя обращения зрителей за несколько лет, специалисты РТРС рекомендуют накануне зимы провести профилактику приемного оборудования. Особенно это важно, если приемная антенна находится на крыше. Качество телесигнала в первую очередь зависит от нормальной работы приемной антенны у зрителя, сохранности кабеля, который идет от антенны к приставке или телевизору. Убедившись в их исправности или устранив неполадки, можно без опасений всю зиму наслаждаться просмотром 20 телеканалов. Благодаря цифровому эфирному телевидению, множество телеканалов доступно как в городской квартире, так и в сельском доме.

Рекомендации по покупке и профилактике приемных антенн

При покупке антенны подбирайте такую, которая дает запас уровня принимаемого сигнала. Тогда при ухудшении условий сигнала ее мощности хватит для приема. Её конструкция должна быть прочной и погодоустойчивой. Спросите у соседей или в ближайшем магазине электротоваров, какая антенна подходит для вашей местности. Важно помнить, что самые простые в установке комнатные антенны принимают сигнал только в непосредственной близости от передающей телебашни.

В большинстве приставок и телевизоров есть функция вывода на экран показателей уровня и качества сигнала. Для уверенного приема показатели уровня должны быть от 60%, а качества — 100%. Это главное условие успешного приема.

Только дециметровая антенна может стабильно без перебоев принимать сигнал цифрового эфирного телевидения. Обычно она выглядит, как елка, — длинная палка с небольшими увеличивающимися поперечинами.

Другие формы дециметровых антенн — чаще просто маркетинговый трюк. Антенны необычной формы могут работать только вблизи башни. А могут и создавать такие же проблемы при просмотре, как неподходящая антенна метрового диапазона.

Популярные «польские» антенны в виде решетки специалисты не рекомендуют. У них низкие показатели по приему цифрового телесигнала. Когда выходит из строя усилитель антенны, она способна создать помехи и для других зрителей, чьи антенны установлены на том же этаже или крыше. Если «полька» работает нормально, вам повезло. Но при трудностях с приемом советуем заменить ее на дециметровую.

Помните, что именно от антенны зависит картинка телевизора. Подробнее об антеннах можно узнать на интернет-портале карта.смотрицифру.рф

Профилактику уже установленного оборудования рекомендуется начинать с наружного осмотра антенны. Антенна должна быть направлена на передающую станцию. Направление и расстояние до телебашни можно уточнить на интерактивном интернет-портале карта.смотрицифру.рф.

Важно проверить антенный кабель, особенно места соединений кабеля с антенной. Когда они окисляются, это приводит к полному пропаданию телесигнала. В таком случае надо либо очистить места присоединений и заменить разъемы, либо обновить кабель. Он должен быть целым, без повреждения изоляции, иначе может произойти не только пропадание сигнала, но и короткое замыкание особенно на антеннах с усилителем, на который подается электропитание.

Минцифры Чувашии.