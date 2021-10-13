Туризм станет безопаснее

Внутренний туризм в стране переживает этап активного развития. Вице-премьер Правительства РФ Дмитрий Чернышенко поручил разработать стандарты безопасности для отрасли. Их задача — сделать отдых россиян комфортным, минимизировать риски при оказании экскурсионных и других видов услуг.

«Наряду с растущим турпотоком внутри страны Правительство видит важной задачей формирование условий, при которых туристическая отрасль будет функционировать, строго следуя принципу безопасности для граждан», — сообщил вице-премьер.

Турпоток растёт, в частности, и в Чувашии. По итогам навигационного сезона Чебоксары приняли рекордное за последние годы число теплоходов. Региональные власти ставят задачу развития целого ряда направлений внутри туристической отрасли и повышение безопасности — в их числе, рассказал министр экономического развития и имущественных отношений Чувашии Дмитрий Краснов:

— Особенность нашего региона — национальная кухня, её нужно уметь подавать, преподносить и, может быть, немножко модифицировать для туристов. Также наша задача — создавать правильные туристические маршруты. Мы хорошо понимаем, что республике нужны туристы, которые останутся здесь ночевать. Каждый рубль, который оставляет приезжий турист в регионе, по мультипликатору даёт до восьми рублей в экономику. Это гостиницы, общепит, магазины, мероприятия. Необходимо в регионе создавать новые места для размещения, сейчас гостиничных номеров недостаточно. Мы уверены, что у

туризма в республике хороший потенциал, главное — развивать инфраструктуру и не забывать, конечно же, о вопросах безопасности.

Стандарты безопасности в сфере туризма Ростуризм представит уже в конце месяца, чтобы Чувашия и другие регионы начали их внедрение к зимним каникулам.

Сейчас ведомство уже прорабатывает вопросы обеспечения безопасности отдыха на Северном Кавказе. Новые стандарты призваны не «душить» турсферу, а сделать отдых людей более качественным, подчеркнули в ведомстве.