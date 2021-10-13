Третий день в Чувашии используется система считывания QR-кодов

Третий день в Чувашии пропуск в спортивные организации, предприятия общественного питания и культурно-досуговые учреждения осуществляется с использованием системы считывания QR-кодов. Теперь для их посещения гражданам необходимо предъявить документ, подтверждающий факт отсутствия COVID-19 либо наличия иммунитета к нему. Меры эти введены для снижения темпов распространения новой коронавирусной инфекции.

Для работы в мобильном приложении QR Check-In, внедренном в республике специально для считывания QR-кодов, организации проходят соответствующую регистрацию на сайте qr.cap.ru . По данным на 18:00 13 октября, поступило уже 1047 заявок на получение доступа в систему. Лидеры по количеству регистраций — Чебоксары, Батыревский район и Новочебоксарск.

За 13 октября зафиксировано 7309 проходов с использованием мобильного приложения (22954 всего за весь период).

На горячую линию технической поддержки 122 за последние сутки поступило 105 звонков (всего за весь период — 477). В большинстве случаев людей интересует функционал мобильного приложения, его техническое сопровождение и процедура получения логина и пароля для входа в систему.

Напомним, учреждения, принимающие посетителей по новым антиковидным правилам, должны пройти регистрацию на сайте qr.cap.ru. Здесь имеется ссылка для скачивания мобильного приложения и пошаговая инструкция по работе в нем. Все вопросы относительно работы в системе можно задать по телефону 122 – техническая поддержка работает с 8 до 20 часов, либо отправить на адрес электронной почты qr@cap.ru.

Минцифры Чувашии.