То яма, то канава: ремонт дорожного покрытия в ТОПе обращений

Ремонт дорог в жилом секторе — неизменно волнующая население тема. По данным Центра управления регионом Чувашии, она входит в ТОП-3 обращений граждан. Неравнодушные жители сигнализируют — нередко дополнительные работы требуются уже после проведенной недавно реставрации.

Так, в Чебоксарах во дворе по улице Николаева, д. 37 этим летом положили новый ровный асфальт. «В сентябре, как обычно и бывает, произошла авария трубопровода, и теперь у нас огромные ямы, закрытые землей. Не знаю, кто должен это устранять, но во время дождя ходить невозможно. Прошу решить эту проблему», — написал местный житель.

После вмешательства ЦУР Чувашии разрушенные участки засыпали щебнем. По информации Чувашских тепловых сетей филиала Марий Эл и Чувашии ПАО «Т Плюс», благоустройство территории завершат в течение десяти дней.

Кроме того, недавно по просьбе других чебоксарцев в столице заделали ямы на улице Эльгера, Тополиная и Фруктовая.

Ранее мы писали, ЦУР помог жителям Канаша решить проблему с разбитым тротуаром.