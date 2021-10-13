Раиса Самарина, директор Централизованной системы библиотечного и архивного дела Шумерлинского района:

— В период подготовки к Всероссийской переписи населения специалисты сельских библиотек района активно включились в информационно-разъяснительную работу среди населения. В библиотеках, как главных информационных центрах на селе, на самых видных местах появились стенды с информацией о переписи 2021 года: красочные брошюры, буклеты, плакаты, листовки. Библиотекари отвечают на самые интересующие сельчан вопросы, разъясняют особенности предстоящей переписи.
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