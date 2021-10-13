Комментарий министра культуры Светланы Каликовой к Указу Главы Республики от 20 июня 2021 года № 166

Сегодня Глава Чувашской Республики Олег Николаев внес изменения в Указ от 20 июня 2020 г. №166 о мерах, касаемых обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения региона.

В связи с этим, министр культуры Светлана Каликова прокомментировала важный официальный документ в части, касающейся отрасли культуры.

«Хочу объяснить, какие из этих изменений касаются сферы культуры. С сегодняшнего дня спектакли и концерты наших театров, а также дворцы культуры, сельские ДК и кинотеатры лица старше 18-ти лет смогут посещать только при предъявлении документа, удостоверяющего личность, а также сертификата о вакцинации, либо отрицательного ПЦР-теста, либо справки о перенесённом в течение 6-ти месяцев ковиде. Хочу отметить, что изменения в Указе не касаются работы библиотек, музеев и архивов, так как в этих учреждениях нет риска скопления большого количества людей одновременно. Очень надеюсь, что ситуация с заболеваемостью коронавирусной инфекцией в Чувашии изменится, а ограничения будут сняты. Обращаюсь ко всем, кто ещё не вакцинировался — сделайте прививку, позаботьтесь о своем здоровье и здоровье окружающих», — подчеркнула министр.

Первоисточник: Министерство культуры, по делам национальностей и архивного дела Чувашской Республики