Как и чем кормят обучающихся школы №3 города Шумерля?

Более 40 лет трудится Лидия Грушина в общепите, в большей части — в столовой школы №3 города Шумерля, каждый день готовя детям вкусные, полезные и сбалансированные блюда. Об этом говорят слова благодарности от учеников и их родителей, и, конечно, пустая посуда после приема пищи.

Вот и комиссия в составе главы администрации Валерия Шигашева и его заместителя Ирины Сасакиной, проведя пробы блюд, отметила отличные их вкусовые качества.

«Работа с детьми очень ответственная, повар вообще ответственная работа, но с детьми требует особенной ответственности. Техника у нас хорошая, новая, современная, это очень облегчает работу — говорит повар. — Супы дети любят, борщ едят лучше всего. Молочные каши едят хорошо. Компоты, соки и чай допивают всегда. Рыбу едят не очень хорошо. Вермишель, макароны с тефтелями, котлетами любят».

Необходимо заметить, в школьной столовой очень чисто, соблюдены все санитарные нормы, светло и вкусно пахнет детством!

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По инициативе Министерства образования и молодежной политики Чувашской Республики в Чувашии стартовал новый проект – «Завтрак с директором». Он нацелен на совершенствование организации питания школьников.

На сегодняшний день к проекту подключились все школы республики. Родители совместно с руководителем школы проходят все этапы проверки и заполняют разработанные чек-листы.

«Наша задача — объединить на одной площадке родителей и директоров школ для улучшения работы школьных столовых», — отмечает и.о. министра образования и молодежной политики Чувашской Республики Дмитрий Захаров.

Источник: gshum.cap.ru