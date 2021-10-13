В Шумерле скончалась К.А. Кирель, ветеран войны, почетный гражданин города

13 октября в возрасте 98 лет ушла из жизни участник Великой Отечественной войны 1941—1945 годов, Почетный гражданин г. Шумерли Клара Андреевна Кирель.

Справочно: К.А. Кирель родилась в селе Карамыш Саратовской области. В 1935 году закончила школу 1-й ступени в городе Вольске. В 1936 году с семьей переехала в Шумерлю. Окончила среднюю школу № 2 в июне 1941 года. В марте 1942 года была направлена добровольцем на военную службу.



Служила в 101-м отдельном батальоне воздушного наблюдения, оповещения и связи, с 1943 года — в 1303-й отдельной ордена Красной Звезды телеграфно-эксплуатационной роте 1-го Украинского фронта. Принимала участие в освобождении Киева, Житомира, Польши, Германии. Победу встретила под Берлином.

Вернулась с фронта в августе 1945 года. В 1946 году поступила в Чувашский учительский институт на отделение русского языка и литературы. С 1951 года работала учителем русского языка и литературы в школе № 3, затем в школах № 5 и № 6 Шумерли.



Награждена К.А. Кирель орденом Отечественной войны II степени, медалью «За победу над Германией 1941–1945 гг.», нагрудным знаком «Фронтовик 1941—1945 гг.», медалью Георгия Жукова, юбилейными медалями.

Из материала Марины Ветликовой, редактора Шумерлинской газеты «Вперед» «У Победы женское лицо»:

«Родители Клары Андреевны проводили на фронт троих своих детей из четверых. Их старший сын Владимир погиб в 1942 году.



Год окончания школы Клары Андреевны совпал с началом войны. Вчерашнюю школьницу весть о начале войны застала по пути с Суры, где после выпускного вечера одноклассники встречали рассвет. В марте 1942 года в стране объявили массовый призыв девушек. Из Чувашии тогда в ряды Красной Армии было принято 500 девушек. Клара Андреевна, как и многие ее знакомые и подруги, добровольцем пошла служить. Она стала рядовой третьей учебной роты 101-го отдельного батальона воздушного наблюдения, оповещения и связи, военную учебу проходила в Казани.



Роты и наблюдательные посты ВНОС располагались на территории Чувашской, Марийской и Татарской автономных республик: 1-я рота – в Канаше, 2-я рота – в Чебоксарах, 3-я рота – в Алатыре, 4-я – в Лаишеве. Как она вспоминала, первой трудностью для девчонок в армии оказался быт. Ведь весь уклад армейской жизни был рассчитан на мужчин, и одежда тоже. «Выдали нам военную одежду. Я надела и заплакала, — говорит Клара Андреевна. — Гимнастерки нам были как платья. Затем мне дали другую гимнастерку, но и ее, прежде чем надеть, пришлось перешивать».



В июле женский батальон перебазировался на Украину и вошел в состав ПВО 1-го Украинского фронта. К.А. Кирель принимала участие в освобождении Киева, затем Польши и дошла до Берлина.

Из воспоминаний Кирель: «О том, что закончилась война, узнала 7 мая. Я была на своей смене и мне позвонили из другой точки связи: «Клара, включай быстрей линию». Я включила и услышала о заключении мира. Мы стали кричать «Ура!», радовались, по щекам текли слезы радости и боли за погибших.»