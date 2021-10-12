QR-коды вакцинированных от COVID-19 и их применение в Чувашии обсудят в прямом эфире

С 11 октября в Чувашии начали действовать новые правила пропуска граждан в учреждения социокультурной сферы, спортивные организации и предприятия общепита. Теперь желающим посмотреть спектакль в любимом театре, поплавать в бассейне или пообедать в кафе необходимо иметь при себе документ, подтверждающий, что они вакцинированы от COVID-19, не болеют в настоящий момент либо переболели новой коронавирусной инфекцией менее полугода назад.

Эти новые меры борьбы с COVID-19 обсудят 12 октября в прямом эфире Национального телевидения Чувашии, в официальной группе «Чувашская Республика» в ВКонтакте и на канале YouTube. На вопросы жителей республики ответят министр цифрового развития, информационной политики и массовых коммуникаций Чувашской Республики Кристина Майнина, заместитель министра экономического развития и имущественных отношений региона Денис Спирин, заместитель министра физической культуры и спорта Ольга Букина и начальник отдела профессионального искусства, образования и народного творчества Минкультуры Чувашии Ильина Инна.

Вопросы к прямому эфиру «QR-код. Инструкция к применению» можно задать до начала трансляции в комментариях к анонсирующим постам в аккаунтах «Чувашская Республика» в Инстаграм и ВКонтакте либо непосредственно во время прямого эфира.

Начало эфира в 15:00.