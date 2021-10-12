С 4 по 8 октября проходил федеральный этап XII Всероссийского профессионального конкурса «Воспитатель года России – 2021» в городе Сочи. Лучших воспитателей страны определило экспертное жюри. В этом году больше 40 тысяч воспитателей со всех уголков страны приняли участие в региональных этапах конкурса.

ЛАУРЕАТЫ КОНКУРСА:

Абросимова Анастасия Алексеевна, воспитатель МБДОУ «Детский сад комбинированного вида №127» г. Курска Курской области

Аникеева Татьяна Сергеевна, воспитатель государственного бюджетного общеобразовательного учреждения города Москвы «Школа № 1980»

Гаврикова Мария Олеговна, учитель-логопед муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад компенсирующего вида №4»

Гуленина Наталья Валентиновна, воспитатель муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 88" городского округа город Стерлитамак Республики Башкортостан»

Жучкова Анастасия Леонидовна, воспитатель МАДОУ детский сад №50

Исакова Лариса Вячеславовна, старший воспитатель МДОБУ детский сад №140

Николаева Юлия Александровна, старший воспитатель МОУ «Детский сад №18 Кировского района Волгограда»

Петрова Светлана Владимировна, учитель-логопед муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения Детский сад № 15 «Страна детства» комбинированного вида г. Кызыла

Самонова Наталья Вячеславовна, воспитатель государственного бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад общеразвивающего вида № 39 с приоритетным осуществлением деятельности по художественно-эстетическому развитию детей Адмиралтейского района Санкт-Петербурга

Федина Марина Андреевна, воспитатель муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад комбинированного вида №35»

Цыганова Виктория Владимировна, воспитатель муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад общеразвивающего вида №10 г. Лениногорска» муниципального образования «Лениногорский муниципальный район» Республики Татарстан

Чимрова Екатерина Александровна, учитель-логопед муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 16 «Рябинушка» города Шумерля Чувашской Республики.

Шевченко Наталья Геннадьевна, воспитатель муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Гимназия № 1» города Бийска

Шмакова Татьяна Леонидовна, воспитатель муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения города Кургана «Детский сад комбинированного вида №17 «Рябинка»

ПОБЕДИТЕЛИ В НОМИНАЦИИ:

«Симпатия детей» победили: Чимрова Екатерина Александровна, Чувашская Республика и Степаненко Екатерина Николаевна, Ленинградская область.

«За оригинальную идею» победителем стала Забайкина Тамара Николаевна из Самарской области. «Инновации детям» выиграла Самохвалова Людмила Васильевна, Вологодская область.

Абсолютным победителем Всероссийского профессионального конкурса «Воспитатель года России – 2021» признана учитель-логопед муниципального дошкольного образовательного учреждения детский сад № 93 города Рыбинск, Ярославская область Хитрова Ольга Валентиновна. Она будет советником Министра просвещения на общественных началах. Благодаря победе Ольги Хитровой участников федерального этапа конкурса в следующем году будет принимать Ярославская область.

Источник: gshum.cap.ru.