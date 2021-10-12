С 11 октября, согласно Указу Главы Чувашии, вход в объекты социально-культурной сферы и общественного питания осуществляется строго при наличии одного из трех документов – QR-код, распечатанный сертификат о вакцинации либо справка о том, что человек перенес заболевание в течение последних шести месяцев и имеет высокий уровень антител.

Указ доступен по ссылке http://www.cap.ru/doc/laws/2021/10/11/decree-167.

Согласно Указу к числу организаций, которые будут проверять граждан на наличие иммунитета от COVID-19, относятся:

• кинотеатры (кинозалы), театры, театрально-концертные учреждения, культурно-досуговые учреждения и иные аналогичные организации;

• СПА-салоны, массажные салоны, солярии;

• бани, сауны и иные объекты, в которых оказываются подобные услуги;

• плавательные бассейны, фитнес-центры и другие объекты физической культуры и спорта;

• рестораны, кафе, столовые, буфеты, бары, закусочные и иные предприятия общественного питания.

Источник: gshum.cap.ru.