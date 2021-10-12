Жители дома №10 в поселке Восточный вышли из сумрака

После обращения в социальных сетях в чебоксарский поселок Восточный вернулся свет. Об этом сообщают в Центре управления регионом Чувашской Республики.

«После замены столбов не установлены лампы освещения. Теперь при подходе к дому №10 совсем темно. Хотелось бы узнать, когда появится свет?» – поинтересовалась заждавшаяся местная жительница.

Вопрос был зафиксирован и обработан специалистами ЦУР Чувашии. Вскоре силами АО «Горсвет» освещение в поселке было установлено.

«Спешу отблагодарить вас, что помогли решить проблему с освещением в поселке Восточный. Сегодня были установлены светильники, теперь стало намного светлее», — написала заявительница.

По данным ЦУР Чувашии, вопросы уличного освещения входят в число наиболее актуальных для населения тем. Всего с начала года Центр управления регионом зафиксировал 95 обращений этой тематики.

Ранее мы информировали, после жалобы в соцсетях проблему со светом удалось решить в Цивильском районе.