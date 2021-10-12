Всероссийская перепись населения: обсуждаем нюансы

Будет ли вопрос о национальной принадлежности во время Всероссийской переписи населения?

Комментирует территориальный орган Федеральной службы государственной статистики по Чувашской Республике:

– С 15 октября по 14 ноября 2021 года пройдет первая цифровая перепись населения. В переписных листах каждый житель вправе указать ту национальность, к которой он себя относит независимо от этнического происхождения. В результате мы получим уникальную информацию о национальном многообразии России.

В ходе переписи у населения поинтересуются не только владением определенными языками, но и активностью их использования в повседневной жизни. Будет учтена важная информация о знании языка, который житель считает для себя родным.