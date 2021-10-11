Юные шумерлинцы ознакомились с историей прокуратуры

Сегодня в историко-краеведческом музее г. Шумерли заместителем прокурора Шумерлинской межрайонной прокуратуры ЧР Н.М. Ксенофонтовым была проведена экскурсия по временным экспозициям, посвященным 300-летию Российской прокуратуры.



В ходе встречи учащиеся образовательных учреждений города узнали интересные факты об истории образования прокуратуры, ее целях и задачах, структуре, основных направлениях работы.

Для справки: Президент России Владимир Путин подписал указ о праздновании 300-летия российской прокуратуры, которое будет отмечаться 12 января 2022 года.



Президент поручил правительству в течение трех месяцев образовать организационный комитет по подготовке и проведению празднования 300-летия прокуратуры и утвердить его состав, а также разработать план основных мероприятий.



12 января 1722 года по указу Петра Первого была учреждена Российская прокуратура. В 1917 году институт прокуратуры был ликвидирован, а в 1922 году вновь восстановлен в качестве надзорного органа, когда была создана Государственная прокуратура. Прокуратура СССР, образованная в 1933, просуществовала почти 60 лет. В новой России Закон «О прокуратуре Российской Федерации» был принят в 1992 году.