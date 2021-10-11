Тренер жив, пока о нём помнят!

10 октября в отделении адаптивной физической культуры Центра детского творчества города Шумерля прошел турнир по дартс, посвященный памяти тренера-преподавателя Татьяны Николаевны Филипповой.

В турнире приняли участие обучающиеся младшей и средней возрастной групп. Соревнования проводились в игре «Набор очков».

В младшей возрастной группе среди девочек победителем стала Павлова Анна, второе место заняла Белоусова Дарья и третье место — Кузнецова Виктория. У мальчиков этой возрастной группы победителем стал Фомин Дмитрий, второе место занял Бровилов Дмитрий и третье место – Законов Тимофей.

В средней возрастной группе места распределились следующим образом: 1 место- Илларионова Ксения, 2 место – Хапко Ксения и 3 место — Майорова Александра. Среди мальчиков этой группы победителем стал Хайдуков Иван, второе место занял Галес Николай и третье место занял Мясников Данила. «За волю к победе» был награжден самый юный участник Законов Елисей.

Все обучающиеся показали хорошие результаты.

Источник: gshum.cap.ru.