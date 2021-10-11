С 15 октября по 14 ноября 2021 года пройдет Всероссийская перепись населения

Принять участие в первой цифровой переписи населения возможно любым удобным способом.

С 15 октября по 8 ноября 2021 года каждый житель Чувашии сможет самостоятельно переписаться на портале «Госуслуги».

Переписчики с планшетами обойдут все помещения с 18 октября по 14 ноября 2021 года.

С 15 октября по 14 ноября 2021 года можно будет переписаться на стационарных переписных участках, в том числе в многофункциональных центрах. На территории Чувашской Республики ежедневно без выходных будут работать 370 переписных участков. Желающие могут посетить их в рабочие часы с 800 до 2000 и ответить на вопросы переписного листа.