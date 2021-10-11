Культурный след

На прошедшей неделе подведены итоги конкурса Министерства культуры, по делам национальностей и архивного дела Чувашии по отбору проектов на получение грантов Главы Чувашской Республики для поддержки инновационных проектов в сфере культуры и искусства. Дворец культуры «Восход» с проектом «Неизвестные страницы летописи клуба «Восход» — в истории подвига строителей Сурского оборонительного рубежа» стал победителем в номинации «Подвиг строителей Сурского и Казанского оборонительных рубежей» с присуждением гранта в размере 100 тыс. рублей.

Что подвигло культработников к разработке проекта и каково его содержание? Об этом газета поинтересовалась у руководителя проекта Татьяны Фленовой.

Корр.: Татьяна Робертовна, у многих наших читателей, особенно молодого возраста, наверняка возникнет недоумение по поводу связи ДК с оборонительным рубежом на Суре…

Да, на первый взгляд, кажется – ну что общего у учреждения культуры и такого исторического события? Но оказалось, что прямая связь есть. Благодаря проведенным кропотливым исследовательским работам, доподлинно установлено, что в годы Великой Отечественной войны в здании тогда еще деревянного клуба комбината автофургонов в 1941—1942 годах размещался штаб военно-полевого строительства (ВПС) № 2 Сурского оборонительного рубежа. Доподлинно установлены личности и биографии всего руководящего состава штаба. Именно этот исторический факт мы и хотим увековечить благодаря проекту и гранту.

Местные краеведы владеют ценной исторической информацией о строительстве Сурского оборонительного рубежа, в том числе и о штабе ВПС-2. Не могу не отметить огромную роль в этом Анатолия Пояндаева. Глубокое погружение в тему, скрупулезность, увлеченность и полная самоотдача делу позволили ему разыскать и явить свету массу доселе неизвестных широкой аудитории архивных документов и фактов, подтверждающих славное трудовое прошлое шумерлинского края. Сегодня мы становимся непосредственными участниками благой миссии — изучения забытого подвига тыла. И наш нравственный долг — увековечить память об историческом прошлом. Проект ДК «Восход» – это визуальное олицетворение лишь малой толики огромного пласта истории Шумерли, активно изучаемого современными краеведами и поисковиками.

Корр.: С чего всё началось?

Местные краеведы владеют ценной исторической информацией о строительстве Сурского оборонительного рубежа, в том числе и о штабе ВПС-2. Не могу не отметить огромную роль в этом Анатолия Пояндаева. Глубокое погружение в тему, скрупулезность, увлеченность и полная самоотдача делу позволили ему разыскать и явить свету массу доселе неизвестных широкой аудитории архивных документов и фактов, подтверждающих славное трудовое прошлое шумерлинского края. Сегодня мы становимся непосредственными участниками благой миссии — изучения забытого подвига тыла. И наш нравственный долг — увековечить память об историческом прошлом. Проект ДК «Восход» – это визуальное олицетворение лишь малой толики огромного пласта истории Шумерли, активно изучаемого современными краеведами и поисковиками. Корр.: К написанию проекта нас подтолкнула инициатива городского Совета ветеранов и шумерлинских краеведов, которые очень тесно сотрудничают с Советом историко-краеведческого музея Шумерли. Так вот, инициативная группа внесла предложение об установке мемориальной доски на здании ДК «Восход». И, конечно, как культработники мы не могли остаться в стороне, тогда и было принято решение о написании проекта и участии в грантовом конкурсе, ведь сохранить память о событиях 80-летней давности, о значимом историческом факте – задача общая.

Корр.: Установка мемориальной доски – основная цель вашего проекта?

Корр.: Цель нашего проекта — обнародовать, сохранить и увековечить память о значимом историческом факте. В летопись Шумерли и Дворца культуры «Восход» будет вписана новая страница. Открытие мемориальной доски станет кульминацией события, в рамках которого мы будем чествовать активных граждан, поисковиков, общественные объединения, организации и учреждения, внесших значительный вклад в изучение темы строительства Сурского и Казанского оборонительных рубежей на территории Чувашии.

Как учреждение культуры, основным видом деятельности которого является культурно-просветительская работа, мы в рамках реализации проекта инициируем создание на платформе сайта Республиканского центра народного творчества «ДК тракторостроителей» баннера «История подвига строительства Сурского и Казанского оборонительных рубежей через творческое воплощение». Модераторы проекта предполагают насыщение данной площадки материалами различных жанров творчества, воплощающими историю, драматизм и героическую значимость событий того времени. Тем самым мы хотим оставить свой культурный след, если можно так выразиться.

Наталья Владимирова.