Жители Чувашии могут стать лауреатами просветительской премии «Знание»

Российское общество «Знание» объявляет сбор заявок на участие в ежегодной просветительской премии «Знание». Ее будут присуждать российским деятелям просвещения в области науки и технологий, бизнеса, истории, экологии, культуры и искусства, а также за просветительскую деятельность в школах и вузах, на ТВ и радио, просветительские фильмы и мероприятия.

Премия включает 13 номинаций: «За вклад в просвещение в интернете», «За активную просветительскую деятельность в вузе», «За вклад в просвещение на радио и ТВ», «За активную просветительскую деятельность в школе», «За вклад в просвещение в сфере «Культура и искусство», «За вклад в просвещение в сфере «Наука и технологии», «За вклад в просвещение в сфере «Спорт и здоровый образ жизни» и другие.

Подать заявку можно на сайте premiya.znanierussia.ru до 1 ноября 2021 года.

Участвовать могут все: общественные и государственные деятели, преподаватели, школьные учителя, блогеры, представители компаний и СМИ. Причем номинировать можно не только себя, но и других людей или интересные проекты.

Лауреаты премии будут приглашены к сотрудничеству с Российским обществом «Знание» и получат статус резидента образовательного продюсерского центра «Машук». Они смогут продвигать свой просветительский контент на широкую аудиторию.

«Просветительская работа — важная социальная миссия. В Чувашии много достойных проектов этого направления и талантливых людей, которые их реализуют. Очень хорошо, что теперь о них может узнать вся страна. Безусловно, такая деятельность должна поощряться, а успешные кейсы — тиражироваться и внедряться повсеместно», — отмечает доктор педагогических наук, профессор, председатель научного совета Чувашского РО Академии информатизации образования Наталия Софронова.